Nace el 'Gonzalo americanista' tras victoria de Chivas en el Clásico Nacional

Lo peor que le pudo pasar al América no fue perder ante Chivas en pleno 14 de febrero, ya que uno de los aficionados de las Águilas quedará marcado en la historia del deporte y del Clásico Nacional como el Gonzalo americanista, quien sufrió… y terminó haciendo el ridículo tras la derrota de su equipo.

Manteniendo su paso perfecto en el Clausura 2026 y teniendo ritmo de romper un récord histórico institucional, Chivas logró imponerse 1-0 al América con un tanto de Armando Hormiga González, quien sueña con refrendar su título de goleo en la Liga MX y subirse a la lista final de México para el Mundial 2026.

Con la mirada de millones de aficionados, los memes no bastaron para que diversos usuarios se burlaran del americanismo, por lo que uno de los seguidores azulcrema fue el que terminó sufriendo más que nadie la derrota del equipo de André Jardine ante Chivas.

Exigiendo un centro al área que podía representar el empate, y ante las risas de sus amigos, el Gonzalo americanista terminó por recriminar las risas que disfrutaban del sexto triunfo de Chivas en lo que va del Clausura 2026.

Estas fueron las imágenes que terminaron viralizándose en redes sociales:

Chivas y América se enfrentarían en Liguilla

La siguiente ocasión en la que se pueda disputar un Clásico Nacional será en la Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX, donde todo parece ser que Chivas podría asegurar su boleto de manera temprana en el torneo, mientras que América tendrá que comenzar a rescatar resultados que les permitan regresar a sitios de Fiesta Grande.

Cabe recordar que a partir de los Cuartos de Final de este Clausura 2026, ninguno de los 8 equipos que logren su boleto a la Liguilla podrá contar con los futbolistas que Javier Aguirre llame para representar a México en el Mundial 2026, por lo que esto podría ser un cambio de rumbo completamente representativo para las eliminatorias.

Además, este Clausura 2026 no se disputará ningún tipo de Repechaje o Play-in, por lo que serán los 8 primeros quienes avancen a la Liguilla. Tras la Fase Regular, del 9º al 18º quedarán eliminados y sin posibilidades de pelear por el título de Liga MX.

BFG