Vinícius ya es segundo máximo goleador brasileño en Champions; únicamente Neymar lo supera

Cuando Vinícius Junior se desmarca de las polémicas, es capaz de dejar constancia de que es un jugador de época con el Real Madrid. El golazo con el que sentenció el duelo de ida del playoff de la Champions League ante el Benfica lo deja en solitario en la segunda posición histórica entre los goleadores con más dianas en la magna competencia continental con 31 dianas, dejando el empate con el que llegó a este partido en Portugal con Kaká.

Vini es capaz de elevar las pasiones a su alrededor, esta diana que hizo que fuera objeto de agresiones al acercarse a un corner y que una lluvia de objetos cayeran a su alrededor lo mantiene en camino a superar lo que Neymar Júnior dejó como mejor registro para un brasileño en la historia de la competición de clubes europea con 43 tantos.

El ritmo goleador de Vinícius en la Champions, en la que dos de sus tantos han sido en finales que ganó el Real Madrid al Liverpool (2022) y al Borussia Dortmund (2024), destaca con relación a Kaká, quien logró sus 30 goles en 86 partidos, mientras que el extremo madridista llegó a 31 en apenas 76.

Únicamente Neymar tiene una mejor cosecha, pero que logró a lo largo de 81 encuentros, lo que le da a Vini un margen de poder aspirar a la primera posición en menos o la misma cantidad de juegos del exdelantero del FC Barcelona y el PSG.

En el listado histórico también figura Rivaldo, quien firmó 27 goles en 73 partidos durante su paso por clubes europeos. Así, el nuevo orden entre los máximos anotadores brasileños en Champions queda encabezado por Neymar (43), seguido por Vinícius (31), Kaká (30) y Rivaldo (27).

Más allá de la estadística fría, el dato confirma el peso específico que Vinícius ha adquirido en el escenario continental. Superar a Kaká —Balón de Oro y figura emblemática del futbol brasileño en Europa— da más lustre al delantero merengue, quien deja que se le escape brillo al ser foco de polémicas cuando hace reclamaciones o gestos hacia las gradas.