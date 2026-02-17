¿Se tambalea el América? Israel Reyes se ausenta del entrenamiento; Alejandro Zendejas sigue en duda

El América alista su visita al Puebla con más dudas que certezas. El volante Alejandro Zendejas se mantiene en duda para jugar, mientras que Israel Reyes brilló por su ausencia en el entrenamiento.

André Jardine, técnico de las Águilas del América, no ha contado con Alejandro Zendejas desde el partido contra Monterrey de la Jornada 5 del Clausura 2026, por molestias en el abductor.

A pesar de que el volante mexico-estadounidense trabajó con sus compañeros en la primera parte de la sesión en Coapa.

Para el segundo ejercicio, Alejandro Zendejas entrenó diferenciado junto con el lateral Dagoberto Espinoza (en recuperación tras rotura de ligamentos) y el mediocampista Santiago Naveda.

Israel Reyes se ausentó

Por su parte, Israel Reyes fue la ausencia del día en Coapa. El defensa no participó con el grupo en el inicio del entrenamiento, lo que generó incertidumbre tras no presentar alguna molestia en los juegos anteriores tanto de Liga MX y de Concacaf Champions Cup.

Israel Reyes vive un presente de alta intensidad no sólo con el América. El central y lateral derecho es uno de los elementos con los que el seleccionador Javier Aguirre cuenta para el duelo de preparación del 25 de febrero contra Islandia, en La Corregidora (en Querétaro).

De igual modo, el recién llegado Thiago Espinosa no entrenó con el grupo en la cancha 2 del club. El lateral izquierdo Uruguay sigue en su proceso de adaptación, aunque se espera que el viernes contra el Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, tenga su debut como americanista.