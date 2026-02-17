¿Cómo ver el Mundial 2026 completo sin pagar $499 de más?

Los 104 partidos del Mundial 2026 se podrán ver en su totalidad por Vix Premium, sin embargo, existe una opción para que los usuarios se ahorren los $499 pesos del Pase Mundial 2026, paquete que se ha promocionado en las últimas semanas.

Si bien, todos los partidos de México en el Mundial 2026 se podrán ver a través de TV Abierta, es una realidad que solamente 32 de los 104 partidos se podrán sintonizar gratis.

Pese a que aún no existe certeza sobre los cuáles son los 32 partidos del Mundial 2026 que se verán en TV Abierta en México, es un hecho que la Inauguración, todos los juegos del Tri, y la Final se podrán sintonizar mediante esta vía.

Un total de 72 partidos del Mundial 2026 irán en exclusiva por Vix Premium.

Todos los partidos de México en el Mundial 2026 se podrán sintonizar en TV Abierta. Mexsport

¿Cuánto cuesta la suscripción para Vix Premium?

Existen diversas opciones para contratar directamente la plataforma de streaming que contará con los 104 partidos del Mundial 2026:

Suscripción mensual: $149, $199 incluyendo Disney+.

Suscripción anual: $1,499 pesos mexicanos, $1,899 incluyendo Disney+.

Pase Mundial 2026: $499 en promoción especial; $999 precio regular.

'Trionda' es el nombre del balón oficial para el Mundial 2026. Mexsport

¿Cómo ahorrarse los $499 del ‘Pase Mundial 2026’ y ver la Copa Mundial de la FIFA completa?

Contratando Vix Premium anual tendrás acceso completo al Mundial 2026 sin necesidad de adquirir el Pase anual 2026, sin embargo, deberás tener en cuenta diversos puntos para que esto aplique.

- La suscripción deberá estar vigente durante el periodo del Mundial 2026: 11 de junio al 19 de julio.

- En caso de que contrates Vix Premium con pago mensual, deberás pagar forzosamente el Pase Mundial 2026 con la misma cuenta de correo electrónico.

- Si contratas el Pase Mundial 2026 y posteriormente Vix Premium anual, no tendrás reembolso alguno.

- Si contratas Vix Premium mensual, la suscripción deberá mantenerse vigente en el periodo del Mundial 2026, ya que de lo contrario, tu suscripción con el Pase Mundial 2026 será anulada.

- En caso de que tengas contratado Vix con alguna otra compañía, deberás adquirir el Pase Mundial 2026 para tener acceso a los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo.

BFG