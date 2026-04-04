Anthony Martial vislumbra el final de su estadía con Monterrey

Anthony Martial llegó como gran bomba para Rayados de Monterrey, sin embargo, tras su indisciplina, el delantero francés se mantiene borrado del conjunto de la Sultana del Norte en el que representaría su último semestre en la Liga MX.

Desde su llegada, Martial solamente acumula 1 gol y 3 asistencias en 2 semestres y 17 partidos de Liga MX con Monterrey, haciendo sumamente costosa su llegada y extremadamente poco redituable.

Fue desde el 14 de febrero cuando Anthony Martial jugó su último partido con Monterrey. A partir de dicho instante, ha jugado 8 compromisos, donde los regiomontanos solamente cosechan 1 triunfo 2 empates y 5 derrotas.

Anthony Martial no cuenta con minutos tras su indisciplina en Rayados. Mexsport

Para la Jornada 13 ante Atlético de San Luis, Monterrey se juega más que tres puntos en el Gigante de Acero, ya que podrían aprovechar el descalabro de Tigres ante Xolos y colocarse de nueva cuenta en puestos de Liguilla.

Para enfrentar a los potosinos, Nicolás Sánchez mantiene separado al francés de la convocatoria, dejando en el horizonte su continuidad al finalizar el semestre y -posiblemente- dándole la estocada a un fichaje que ilusionó por su pasado en el Manchester United, pero que en Liga MX simple y sencillamente no ha sido redituable.

Anthony Martial: La joya más cara de Rayados

En caso de no volver a tener minutos en la cancha con Monterrey, estos serían los números definitivos de Anthony Martial con Rayados, quedando como agente libre tras el Mundial 2026 y dejando completamente abierto su futuro… mismo que estaría lejos de las canchas de la Liga MX debido a su salario.

Salario anual: 4 Millones de Dólares.

17 partidos jugados: $235,294.11 dólares por partido.

1 gol y 3 asistencias: $1,000,000 de dólares por participación de gol.

Anthony Martial fue futbolista de Manchester United entre 2022 y 2024. Mexsport

BFG