VIDEO: Germán Berterame fue 'humillado' por Messi y compañía en el Inter Miami

La espera terminó para Germán Berterame, pero el inicio de su aventura en los entrenamientos grupales no resultó como él esperaba. Tras solucionar sus problemas de visado, el delantero de la Selección Mexicana por fin se integró a los trabajos bajo las órdenes de Javier Mascherano. Sin embargo, en su primera sesión con Lionel Messi y el Inter Miami, el exjugador de Monterrey probó el rigor del vestidor más mediático del futbol mundial y el momento quedó capturado en video.

Durante el tradicional rondo de calentamiento, Germán Berterame quedó en medio de los reflectores por una jugada que rápidamente se volvió viral. Al intentar recuperar el balón con intensidad, el atacante nacionalizado mexicano quedó mal perfilado, momento que aprovechó Rodrigo de Paul para propinarle un espectacular 'túnel'. La acción no solo dejó estático al refuerzo del Inter Miami, sino que desató las carcajadas de los presentes, encabezadas nada más y nada menos que por Lionel Messi, quien ya entrena al parejo tras superar sus molestias físicas.

GERMÁN BERTERAME YA TIENE LUZ VERDE PARA EL DEBUT OFICIAL

Más allá de la broma y el momento incómodo frente a la mirada del astro argentino, la noticia positiva para el entorno de las Garzas es que el atacante ya cuenta con su visa de trabajo. Este documento migratorio fue el principal obstáculo que impidió que el ariete entrenara con el resto de la plantilla en días pasados. Aunque participó en la gira por Ecuador e incluso marcó un gol ante el Barcelona de Guayaquil tras una asistencia de Messi, legalmente no podía realizar labores de entrenamiento en suelo estadounidense.

Con el permiso del gobierno en mano, el atacante del Tri se declaró listo para el inicio oficial de la temporada 2026 de la MLS. Su llegada genera una gran expectativa, pues se espera que sea el socio ideal en el ataque, aunque la competencia no será sencilla. Javier Mascherano todavía analiza si compartirá la punta con el histórico Luis Suárez o si entrará como un revulsivo de lujo para dinamizar la ofensiva del actual campeón.

Lionel Messi abrazando a Germán Berterame. Foto de X: @InterMiamiCF

EL ARRANQUE DE GERMÁN BERTERAME EN LA MLS ANTE EL LAFC

El próximo sábado 21 de febrero, el Inter Miami iniciará la defensa de su corona en un escenario imponente: el Memorial Coliseum. El rival será Los Ángeles FC, en lo que promete ser el duelo más atractivo de la jornada inaugural. Tras la "humillación" sufrida en el rondo, Berterame buscará sacarse la espina con goles y demostrar que tiene la calidad necesaria para brillar en una liga que cada vez atrae más reflectores.

La integración de Germán Berterame al grupo es total y, pese a las burlas de sus compañeros, el ambiente en el vestidor luce inmejorable. El delantero mexicano apunta a ser titular, pero la última palabra la tendrá el cuerpo técnico en las próximas horas. Lo que es un hecho es que el mundo del futbol estará pendiente de ver si la conexión entre el ex de Monterrey y el capitán argentino rinde frutos desde el primer minuto en la liga norteamericana.