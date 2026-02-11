¡Se prenden las alarmas! Messi sufre una lesión que altera el inicio de temporada del Inter Miami

Lionel Messi, capitán de la selección argentina y estrella de Inter Miami, anunció que arrastra una molestia muscular, que obligó a reprogramar el último amistoso de pretemporada de su equipo. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el astro se dirigió directamente a los aficionados de Puerto Rico.

Quería mandarle este mensaje a la gente de Puerto Rico. En Ecuador terminé con una molestia y por eso salí antes. Junto con la gente de la organización y del club decidimos suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar para que nos podamos ver y podamos visitarlos pronto”.

El partido originalmente programado para el viernes 13 de febrero frente a Independiente del Valle en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón fue pospuesto. Horas después, Inter Miami confirmó la nueva fecha: el encuentro se disputará el jueves 26 de febrero en el mismo escenario.

El club emitió un comunicado detallando la naturaleza de la lesión: Messi padece una distensión en el isquiotibial izquierdo. La dolencia se produjo durante el amistoso disputado en Ecuador el pasado fin de semana, en el que Messi anotó un gol pero fue sustituido apenas 12 minutos después del inicio del segundo tiempo como medida precautoria.

Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de la evolución clínica y funcional en los próximos días”, informó Inter Miami. El cuerpo médico prioriza la recuperación total del jugador de 38 años, doble MVP consecutivo de la MLS y pieza clave del equipo campeón vigente.

Lionel Messi fue el primero en informar sobre la posposición del juego en Puerto Rico debido a su lesión. AFP

La reprogramación implica un cambio significativo en el calendario: el partido en Puerto Rico, que iba a cerrar la gira de pretemporada, ahora se jugará una semana después del debut oficial de Inter Miami en la temporada 2026 de la MLS. Las Garzas, defensoras del título en la liga estadounidense, abrirán la campaña el sábado 21 de febrero visitando a LAFC en Los Ángeles. La lesión genera incertidumbre sobre la disponibilidad de Messi para ese encuentro inaugural.

Además del partido, la visita a Puerto Rico incluirá una práctica abierta al público, manteniendo el compromiso del club con los aficionados de la isla. La postergación busca proteger la salud del jugador más importante del plantel en un año cargado de expectativas tras la conquista de la MLS Cup.