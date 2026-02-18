'Tuca' Ferretti sentencia a la Selección Mexicana: "No ganará ni un partido en el Mundial 2026"

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó, pero el optimismo no abunda en los pasillos del futbol nacional. Ricardo 'Tuca' Ferretti, uno de los técnicos más laureados y respetados en la historia de la Liga MX, soltó una bomba mediática que sacudió los cimientos de la Selección Mexicana. Fiel a su estilo explosivo y sin filtros, el estratega brasileño dejó claro que el nivel actual del equipo azteca genera más dudas que certezas.

'Tuca' Ferretti como analista de una cadena televisiva. Mexsport

Para el experimentado timonel, jugar en casa no será una ventaja suficiente si no existe calidad en el campo. ‘Tuca’ Ferretti analizó el desempeño reciente del conjunto nacional y su diagnóstico resultó lapidario: el nivel futbolístico que mostró México desde la pasada Copa Oro es, en sus palabras, "muy pobre". Esta falta de argumentos técnicos y tácticos llevó al exentrenador a lanzar una apuesta que dolió en el orgullo de la afición: México no tiene lo necesario para sumar de a tres en la fase de grupos.

'TUCA' FERRETTI NO VE A MÉXICO CON TRIUNFO

"Hoy, sin pensar en el Mundial, yo pienso que México no gana un partido. Podrá empatar, pero ganar no gana", sentenció ‘Tuca’ Ferretti. El exentrenador de Tigres y Pumas subrayó que incluso ante rivales que parecen accesibles en el papel, como Corea del Sur, el Tri sufrirá demasiado para imponer condiciones. La falta de un sistema sólido y la ausencia de figuras que marquen diferencia en las ligas top del mundo son los factores que alimentan este escepticismo.

Esta visión no es aislada. El histórico Hugo Sánchez también se sumó a la ola de críticas, aunque desde una perspectiva basada en la desconfianza histórica de los directivos. El 'Pentapichichi' recordó que, en los mundiales de México 70 y México 86, los altos mandos del balompié nacional no creyeron en el potencial de los jugadores, enviándolos a sedes alternas en lugar de blindar su estancia en el Estadio Azteca.

LA LOGÍSTICA TAMBIÉN FUE CUESTIONADA POR 'TUCA' FERRETTI

La polémica creció cuando se tocó el tema de la logística para 2026. Mientras Ivar Sisniega y otros dirigentes prometen que México se mantendrá en territorio nacional si avanza como líder de grupo, las leyendas como ‘Tuca’ Ferretti y Hugo Sánchez, cuestionan por qué ese apoyo no existió antes. La contradicción es evidente: hoy que el equipo atraviesa una de sus peores crisis de resultados, la dirigencia intenta vender un optimismo que choca frontalmente con la realidad que percibe la gente.

'Tuca' Ferretti dando indicaciones. Mexsport

El análisis de ‘Tuca’ Ferretti y la validación de Hugo Sánchez ponen el dedo en la llaga sobre lo que le espera a la Selección Nacional. Con un plantel que no termina de cuajar y una presión mediática que aumenta cada día, el camino hacia el Mundial 2026 luce cuesta arriba. El futbol mexicano vive horas bajas y, según los expertos, la localía no servirá de nada si el balón no empieza a rodar a favor de un proyecto que hoy parece perdido.