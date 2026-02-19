Héctor Ulises alista las maletas

La decisión de Claudia Sheinbaum de tomar las riendas del proceso electoral de 2027, desplazando a la cúpula de Morena, traerá reacomodos en varios lados y la Ciudad de México no será la excepción.

En 2024, la Presienta contó con operadores territoriales que le ayudaron a ganar la capital para ella, y que Clara Brugada pudiera llegar a la Jefatura de Gobierno, cuando en su mismo equipo dudaban del triunfo.

Dicen que Sheinbaum tiene ya calentado el brazo a personajes como Jesús Valencia, José Luis El Puma Rodríguez, Víctor Hugo Lobo, Adrián Rubalcava y Carlos Augusto Morales, por ejemplo, para que preparen el tinglado en la CDMX.

Todos ellos operadores de su confianza, pues no quiere que se pueda repetir lo de 2021, cuando ella era jefa de Gobierno y perdió la ciudad . Como no confía en que Brugada pueda hacer la chamba, se va a meter.

Por supuesto que eso no gustará a Clara, quien como jefa política de la capital tendría la obligación de sacar el trabajo, sólo que en Palacio Nacional no coinciden y ya empezaron a operar en forma soterrada.

Incluso empezaron a pedir opinión a líderes de las 16 delegaciones, sobre los perfiles que a su juicio deben ser incluidos en las encuestas internas.

La operación impactará también al gobierno de Brugada, pues incluye a Héctor Ulises García Nieto, quien tendrá que dejar la Secretaría de Movilidad, para integrarse a tareas partidistas en Morelos y Guerrero, tierras que ya conoce, pues operó ahí para Claudia en 2024.

Amigo de Sheinbaum de toda la vida, Héctor Ulises tenía claro que no haría huesos viejos en esa secretaría, en donde sólo estaba prestado mientras llegaban nuevas asignaciones.

Muchos no entienden cómo es que, siendo de Claudia —que no se lleva con Brugada, la jefa de Gobierno incluyó a García Nieto en su gabinete. El asunto es que desde la disputa interna por la candidatura, el titular de Semovi se decantó por la exalcaldesa de Iztapalapa.

Desde el principio le dijo a la Presidenta que de ninguna manera apoyaría a Omar Hamid García Harfuch, porque no era parte del movimiento, y tenía afinidad ideológica con Clara; así llegó con ella.

En la campaña presidencial de 2024, Héctor Ulises —compañero de luchas de Sheinbaum desde su épocas estudiantiles— hizo trabajo en Guerrero y en Morelos, por lo que seguramente lo enviarán de nuevo a esas tierras, donde ya sabe qué resortes tocar.

Con su salida no quiere decir que Claudia dejará libre la Semovi; otro de los suyos cubrirá la vacante.

CENTAVITOS

Independientemente de la opción política que represente, es muy triste ver que aquello de que mujeres juntas, ni difuntas no ha cambiado. Increíble que mujeres morenistas encabecen los ataques contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, y al mismo tiempo se escuden en su género para exigir respeto. Si los cuestionamientos fueran por su trabajo, bienvenidos, con todo y las campañas que en medios afines las diputadas hacen contra ella, calificándola como la alcaldesa del TikTok. Pero de ahí a justificar una agresión, que no condenaron ni la Presidenta ni la jefa de Gobierno, sí es muy grave. ¿No que con ellas llegaron todas las mujeres? Pues sólo las guindas, porque las otras siguen siendo de a pie…

Por otro lado, quienes dicen que Alessandra debe su triunfo a los ambulantes que votaron por ella, habría que recordarles que las estadísticas oficiales señalan que mayoría de vendedores informales proviene del Estado de México; o sea, ni viven ni votan en Cuauhtémoc.