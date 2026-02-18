¿Dónde ver el debut de Julián Araujo en competencia de Europa?

El nombre de Julián Araujo está listo para grabar un nuevo capítulo en la historia del futbol mexicano en el Viejo Continente. El lateral derecho del Celtic FC de Escocia se prepara para un debut que promete ser explosivo, con todas las señales apuntando a que será titular en el trascendental partido de playoffs de la UEFA Europa League ante el Stuttgart.

El duelo representa una puerta de entrada a la fase final del segundo torneo de clubes más importante de Europa al tiempo que marca la culminación de un proceso de adaptación para el jugador de 22 años, que ha logrado afianzarse de manera rápida en el once inicial del cuadro escocés.

La previa se centra inevitablemente en la figura de Araujo, quien llega a la cita europea en su mejor momento. El zaguero mexicano se ha ganado la confianza de su entrenador para adueñarse del carril derecho. Precisamente, acaba de protagonizar el momento más emotivo de su incipiente carrera en Escocia.

Hace apenas unos días, Araujo se convirtió en el héroe de la jornada en la Scottish Premiership al anotar el gol del triunfo en los minutos finales ante el Kilmarnock. Su remate agónico significó una victoria crucial para el Celtic en su lucha por el liderato de la tabla, una estampa que durará para siempre al tratarse de su primer gol con el club.

El propio jugador relató la euforia del momento, que describió como "uno de los momentos más locos de mi vida", debido a la celebración desbordada de la afición y sus compañeros. Esta inyección de moral y la confirmación de su potencial ofensivo lo colocan como la principal arma a seguir por la banda derecha del conjunto de Glasgow.

Julián Araujo ya se estrenó con el Celtic X: @CelticFC

El reto en el Celtic Park

El partido de ida de los playoffs contra el Stuttgart alemán se jugará en el mítico Celtic Park, un escenario que pondrá a prueba el temple del mexicano en un contexto de alta presión internacional.

Si bien Araujo ya había tenido un debut "agridulce" en un clásico ante el Rangers en la liga, el reto de la Europa League es de otra magnitud. Tras lograr la clasificación a playoffs y completar su elegibilidad para ser inscrito en la plantilla europea en febrero, el lateral es el elemento clave que el Celtic necesita para buscar un resultado favorable en casa antes de viajar a Alemania.

El desempeño de Araujo será observado por el seleccionador nacional de México, pues su consolidación en el futbol europeo es fundamental de cara a los próximos compromisos internacionales del Tricolor. Todo está servido para que el lateral demuestre que su buen paso en la liga es solo el preámbulo de una exitosa aventura continental.

Todo listo en el Celtic Park. X: @CelticFC

