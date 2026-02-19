Los 49ers y su gran relación con México; el hogar de los fieles

Joe Montana fue el navegante que llevó a los 49ers de San Francisco a encontrar el oro que por muchos años buscaron. El legendario quarterback fue el imán que captó a los primeros aficionados tricolores, quienes fueron conquistados por el rubio pasador, famoso por sus emocionantes regresos y victorias en el Super Bowl.

La fiebre de aquel equipo que comandó Montana fue similar a la del oro. Ya no eran sólo los Cowboys o los Steelers, los 49ers peleaban un lugar entre los mexicanos.

NFL en México

· Cinco partidos de temporada regular se han jugado en México, en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022

· Con 40 millones de aficionados a la NFL, México cuenta con la mayor afición fuera de EU.

· El 2 de octubre de 2005, 49ers disputó el primer juego.

El equipo de San Francisco fue confirmado ayer para jugar su tercer encuentro oficial en la CDMX, un partido que se realizará en diciembre con el rival por definir.

“Volvemos a casa”, presumía la página web en español del equipo de San Franscico luego de que la NFL confirmó el regreso.

En el mismo portal, lucen fotografías de aficionados mexicanos que apoyan a los 49ers en una sección conocida como el Hogar de los Fieles.

El que San Francisco sea el equipo con más juegos en México no es una casualidad, sino una inversión a largo plazo. La directiva del equipo encontró un terreno fértil para crecer en cuanto al número de aficionados.

En 2021, la NFL otorgó los derechos de comercialización internacionales en México a ocho franquicias entre ellas los 49ers, con el conocimiento de su base de fanáticos mexicanos.

Dos años más tarde, el equipo firmó un acuerdo por 700 mil dólares para apoyar el turismo en Los Cabos que se convirtió en un destino turístico para el equipo por su cercanía con San Francisco.

También se lograron acuerdos comerciales con otras empresas mexicanas, lo que confirmaba el interés del equipo de posicionarse en el mercado nacional.

Comenzaron con la organización de las famosas Watch Party en diferentes ciudades mexicanas lo que ayudó a reforzar y generar nueva afición

En recientes encuestas sobre la popularidad en México, los 49ers ya se ubican en segundo lugar de las preferencias por arriba de Steelers y sólo superados por Cowboys.

“Estamos emocionados de regresar a México y jugar frente a una de las aficiones con más pasión”, dijo Al Guido, CEO de los 49ers. “Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022, estamos emocionados de reunirnos con los Fieles de México y esperamos ver la energía”, agregó.

Los 49ers han encontrado el oro en México.