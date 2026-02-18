El Comité Olímpico Mexicano y la Universidad Anáhuac firman convenio de colaboración

Con el objetivo de fortalecer la formación académica, profesional y deportiva de los atletas mexicanos, el Comité Olímpico Mexicano y la Universidad Anáhuac México, firmaron un convenio de colaboración que abre nuevas oportunidades educativas y de desarrollo integral para deportistas de alto rendimiento.

Durante la ceremonia, autoridades universitarias y dirigentes del movimiento olímpico destacaron que esta alianza responde a la necesidad de brindar a los atletas un respaldo completo que combine la excelencia deportiva con una sólida preparación académica.

Entre los beneficios más relevantes del acuerdo se encuentran la oferta de programas académicos especializados, capacitación profesional, apoyo a la investigación e innovación deportiva, así como la organización de eventos, seminarios y proyectos conjuntos que permitirán el intercambio de conocimientos entre el ámbito académico y el deportivo.

Atletas y estudiantes de la Anáhuac, juntos por México. Edda Padilla

En su mensaje, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, subrayó que este tipo de acuerdos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los deportistas.

Un atleta preparado es un mejor deportista. Estas alianzas permiten que nuestros atletas tengan mejores condiciones, no solo para competir, sino para construir su futuro”, expresó.

La dirigente destacó ejemplos como el exclavadista olímpico Fernando Platas y el marchista Carlos Mercenario, quienes gracias a su preparación académic, han logrado trascender más allá de su etapa competitiva.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de atletas mexicanos que, incluso en pruebas con poca tradición en el país, han demostrado que la disciplina deportiva puede ir de la mano con la formación profesional.

Por su parte, el rector de la Universidad Anáhuac México, Cipriano Sánchez García, afirmó que el convenio refleja el compromiso institucional con la formación integral de líderes.

El deporte es una escuela de carácter, disciplina y respeto. La verdadera grandeza no sólo se mide en las victorias, sino en la integridad de las personas”, señaló.

El rector destacó que la universidad busca formar atletas que también sean profesionistas capaces de influir positivamente en la sociedad.

Las autoridades coincidieron en que este convenio representa la unión de la educación, el deporte y los valores, y contribuirá a consolidar un modelo que permita a los atletas mexicanos alcanzar el éxito tanto en las competencias como en su vida profesional.

Finalmente, ambas instituciones reiteraron su compromiso de seguir sumando esfuerzos para construir un país con más oportunidades, más campeones y una nueva generación de deportistas preparados académicamente y orgullosos de representar a México.