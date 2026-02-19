¿A qué hora juega Pumas vs. Monterrey? Horario y canal para ver al invicto en la Liga MX

Pumas de la UNAM buscará seguir su paso invicto en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX el domingo 22 de febrero cuando reciba la visita de Rayados de Monterrey. Los felinos del Pedregal son junto a Chivas y Toluca los únicos equipos que todavía no conocen la derrota en el campeonato después de seis fechas del campeonato.

El torneo doméstico se ha convertido en una prioridad para el conjunto de Efraín Juárez, una vez que aún los persigue la sombra de su pronta eliminación en la Copa de Campeones de Concacaf, en el que quedaron fuera ante el San Diego FC de la MLS.

La fortaleza del conjunto del Pedregal ha sido clave en este inicio de certamen. En lo que va del torneo, Pumas no ha conocido la derrota en el Estadio Olímpico Universitario, sumando resultados importantes como la goleada 4-0 sobre Santos Laguna y un empate ante Querétaro. Los felinos presumen, además, ser la mejor ofensiva del campeonato con 12 anotaciones, impulsados por el gran momento de Guillermo Martínez. Después de remontar de forma épica ante Puebla el viernes pasado (3-2), el ánimo en el campamento auriazul está por todo lo alto para recibir a una de las nóminas más poderosas del continente.

El Monterrey llega a la Ciudad de México tras retomar la senda del triunfo con una victoria por la mínima ante León, gracias a un gol de Sergio Canales. La escuadra de Domenec Torrent se ubica en la quinta posición con 10 unidades, pero enfrenta un panorama complicado debido a las bajas. El estratega catalán podrá volver al banquillo tras cumplir su sanción, pero no contará con Anthony Martial, quien salió en camilla el partido anterior tras sufrir una luxación de hombro.

Guía de transmisión:

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026.

Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Olímpico Universitario, CDMX.

Canal de TV (Abierta): Canal 2 (Las Estrellas).

Canal de TV (Paga): TUDN.

Streaming: ViX Premium

Boletos: Los precios oscilan entre los 210 pesos en cabecera norte hasta los 750 en plateas y palcos.