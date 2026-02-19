Los Therians del futbol; se transforman con goles

El futbol es una jungla. Los delanteros sacan su animal interno para advertir el peligro del enemigo y olfatear las redes. El gol desata su instinto y el lado más feroz durante la celebración, en este momento es imposible de domesticarlos.

Los therians, que han inundado las redes sociales en los últimos días, son personas que se identifican en un plano sicológico o espiritual con animales. En el futbol, los goleadores llegan a adoptar posiciones a la hora de celebrar, que bien les podrían dar para formar un grupo.

En el Torneo Verano 1999, el ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco le anotó de penal al Celaya. El atacante, originario de Tepito, corrió a la línea de meta y ahí se transformó en un “perro”, que sin el mínimo pudor levantó la pierna derecha para simular que orinaba en la portería defendida por Félix Fernández.

La acción reprobable de Blanco no lo convirtió probablemente en el primer therian del futbol mexicano.

El brasileño Osmar Donizete, quien brilló en los Tecos de la UAG , campeones de la temporada 1993-94, era apodado Pantera. Conocido por ser un letal romperredes, se transformaba en felino y con pasos sigilosos celebraba alguna anotación.

Gustavo Nápoles, el famoso Gusano, es recordado por las contorsiones, dignas de un faquir, que realizaba al meter un gol, un movimiento similar al invertebrado del que recibió el apodo.

Nápoles fue un gusano barrenador en la final del Verano 97, con cuatro goles y su peculiar celebración acabó con los Toros, aquellos provenientes de Neza.

Henry Martín, en sus tiempos de bonanza como goleador del América, no recibió algún apodo que lo relacionara por su instinto, pero en el Clásico de 2022 decidió rendirle homenaje al perrito Cuauhtémoc e imitó su celebración al simular orinar la portería de Chivas. No apareció el dueño del “can”, por lo que el árbitro sólo se limitó a amonestarlo.

En los torneos recientes, incluso en las noches que no había luna llena, apareció una loba, al menos de apellido.

El delantero marfileño Aké Loba, con paso en varios equipos de la Liga MX, decidió convertirse en animal luego de unos de sus goles y, como si fuera una fiera, amedrentar a los presentes, quienes aullaban de emoción.

“Lo bueno es que no hace muchos goles”, reviró uno de los bufones que abundan en las redes sociales.

La imagen se hizo viral y es muy probable que esa celebración del africano haya sido lo más brillante que dejó en su paso por el futbol mexicano.

En la Liga MX no hay bosque ni selva, pero sí un estadio lleno y cuando el balón besa la red, entonces el humano desaparece y se transforma.

Son los therians del futbol.