Pablo Barrera revienta a los naturalizados en Selección Mexicana: "Es por interés"

La identidad de la Selección Mexicana volvió a ponerse bajo la lupa tras las polémicas declaraciones de un referente que supo lo que fue defender la playera nacional en los escenarios más grandes. Pablo Barrera, canterano de Pumas y pieza clave en el esquema tricolor durante años, rompió el silencio en los micrófonos del programa Futbol Picante de ESPN para expresar su rotundo rechazo a la convocatoria de jugadores no nacidos en México.

Pablo Barrera jugando con el Querétaro. Mexsport

En un momento donde nombres como Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones o Germán Berterame suenan con fuerza para integrarse al proceso rumbo al Mundial 2026, Barrera no se guardó nada. El ahora jugador de la Kings League cuestionó las verdaderas intenciones de quienes buscan la naturalización para representar al país, sugiriendo que el motor principal no es el amor a la patria, sino el beneficio profesional que otorga una vitrina mundialista.

FALTA DE SENTIMIENTO POR LOS COLORES NACIONALES

Para el exjugador de equipos como West Ham y Zaragoza, la diferencia entre un futbolista nacido en México y un naturalizado radica en la fibra emocional. Barrera relató que, a lo largo de su carrera, convivió con compañeros extranjeros que obtuvieron la nacionalidad y cuyas conversaciones revelaban una realidad cruda: el interés por vestir la camiseta del representativo nacional era meramente utilitario. "He tenido compañeros que solo ven a la Selección para vivir un Mundial", sentenció el exjugador.

Según la visión de Barrera, el orgullo de portar el escudo nacional es algo que no se puede fabricar con un documento. "Yo le daría la oportunidad a un mexicano", afirmó con seguridad, insistiendo en que solo quien creció en el sistema del futbol local entiende el sacrificio que implica llegar a la cima. Para él, escuchar comentarios de colegas donde admitían que su único deseo era sumar una Copa del Mundo a su currículum, resultó ser una decepción que hoy comparte abiertamente con la afición.

EL HIMNO NACIONAL Y LA PIEL CHINITA

La crítica del ‘Dinamita’ fue más allá de lo táctico y se instaló en lo sentimental. Barrera, quien levantó la Copa Oro en las ediciones de 2009 y 2011 además de ser mundialista en Sudáfrica 2010, recordó que la conexión emocional de un seleccionado debe ser total desde el momento en que suena el himno. "Se te pone la piel chinita de ver la bandera", comentó, subrayando que ese fervor es exclusivo de quienes sueñan con el Tri desde la infancia.

Pablo Barrera jugando en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mexsport

Tras dejar el profesionalismo de alta competencia con el Querétaro, Pablo Barrera encontró un nuevo aire en el equipo Peluche Caligari, pero su mirada sigue fija en lo que sucede con el equipo que dirige Javier Aguirre. Su postura reabrió el debate sobre si la Selección Mexicana debe priorizar el talento sin importar el origen, o si debe proteger esa mística que Barrera siente que se perdió. Mientras la cuenta regresiva para la justa de 2026 avanza, las palabras del canterano universitario generaron ruido en la afición.