Bello sacrificio del GM turco Ediz Gurel en su victoria ante Van Foreest

En el duelo de alto nivel de ajedrez clásico contra el neerlandés Jorden Van Foreest, el prodigio turco Ediz Gurel, de 17 años, logró sólo una victoria; si, pero una victoria brillante que refleja y es testimonio de su talento y capacidad agonal.

Ocurrió durante el segundo de los 6 juegos al ritmo clásico que se disputaron en Ankara, Turquía. Ediz Gurel había perdido el primer juego y su triunfo empataba el score. La lucha parecía prometer expectativas de equilibrio. Van Foreest estableció las condiciones, experiencia y concepción del juego posicional y sicológico.

Espero que el lector aficionado disfrute del efecto estético que produce esta partida en la que Gurel exhibe su creatividad al realizar un fascinante sacrificio de caballo en la casilla central d5 que rompe y desconecta la fuerza y armonía de las piezas negras; el salto de la pieza menor es como un corto circuito en el medio juego. El prodigio turco vence a Van Foreest, en la posición 20 del planeta en la lista FIDE, en 42 jugadas de una Siciliana de la aguda línea Rauzer en la que uno de los temas estratégicos es el ataque al peón débil d6.

Cuatro plazas para la Copa Mundial. Conservo frescos recuerdos de la compleja personalidad del cubano mexicano Jorge Vega (18 de agosto de 1935, provincia de Cárdenas, Cuba, 9 de febrero de 2023, en San Juan del Río, Querétaro) e influencia en el tablero del ajedrez en el campo internacional y de América. Los recuerdo con motivo de que Oaxtepec, Morelos será la sede del XIX Campeonato Continental Absoluta que con nombre In Memoriam, se realizará del 1 al 11 de julio con el estímulo agonal de premiar a los ajedrecistas que ocupen los cuatro primeros lugares con una plaza en la Copa del Mundo en el ciclo 2027.

Al certamen acudirán varios de los principales grandes maestros de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Centroamérica. Se realizarán once rondas bajo el sistema Suizo y al ritmo clásico, de 90 minutos para toda la partida con un añadido de 30 segundos desde la primer jugada. Los premios económicos son de 4,000 dólares para el primer lugar, 3,000 para el segundo y 2,500 para el tercero.

Desde su ingreso a la FIDE en 1979, Jorge Vega, quien fue presidente de la Federación Nacional de Cuba, fue uno de los colaboradores más cercanos al presidente Kirzan Ilyunzhinov. El urales Anatoly Kárpov expresó que Vega el soldado más fiel de Ilyumzhinov. Vega no se andaba por las ramas. Alguna vez le preguntaron por el papel que iba a tener la Fundación Kaspárov en México. La respuesta del cubano mexicano -en los momentos que se festeja la aparición de la FK, fue: No tendrá la más mínima trascendencia. Y así fue la fundación fue un bluf, con más avidez crematística que auténticos deseos por promover la cultura agonal ajedrecística.

Blancas: Ediz Gurel, Turquía, 2,645.

Negras: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Defensa Siciliana, V, Rauzer, B60.

R-2, Match ajedrez clásico, Ankara Turquía, 11–02-2026.

(1) Gurel,Ediz (2645) - Van Foreest,Jorden (2705)

Ediz Gurel vs. Jorden van Foreest 2026 Chess.com (2), 11.02.2026

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Ag5 Ad7 7.Cxc6 bxc6 8.Ac4 h6 9.Axf6 exf6 [9...gxf6 10.Dh5 e6 11.0–0–0 Db6 12.Td2 Tb8 13.Ab3±] 10.Dh5 g6 11.De2 Ae7 12.0–0–0 Con mejor estructura y la presión en d6. 12...h5 13.h3 Rf8 [13...0–0 14.g4 h4 15.f4 a5 16.Ab3+=] 14.g4 f5? 15.gxf5 gxf5 16.Rb1 Da5 17.Thg1 Td8?+- 18.f4 Ae8 19.Tde1 Con la evidente e4xf5. 19...Ah4? Van Foreest necesito 20 minutos (19´25”) para es lance impreciso. En opinión de algunos grandes maestros cuando un ajedrecista gasta 20 minutos por lo general su lance representa un error. 20.Dg2 Af6 [20...Axe1 21.Dg7+ Re7 22.Txe1 Rd7 23.Dxh8+-] 21.e5 dxe5 22.fxe5 Axe5 23.Cd5!! Precioso sacrificio que produce un corto circuito en la armonía de las negras. Txd5 Los relojes marcan 40´36” - 5´44”. Las negras están perdidas por posición y tiempo. [23...cxd5?? Con mate en tres jugadas. 24.Txe5 De1+ 25.Texe1 d4 26.Dg7#] 24.Axd5 Dc7 [24...Dxd5 25.Dxd5 cxd5 26.Txe5+-] 25.Ab3 Ad4 26.Tgf1 f4 27.Dh2 Tg8 28.Dxf4 Dxf4 29.Txf4 Tg1 30.Txg1 Axg1 31.Tf5 El poder de la torre decide y explota la debilidad de los cuatro peones. 31...h4 32.Tf4 Ae3 33.Txh4 f5 34.Th8+ Re7 35.Ac4 f4 36.Ae2 Af7 37.h4 Ad5 38.h5 Ad4 39.Tb8 Rf7 40.Tb7+ Rf6 41.h6 f3 42.h7 1–0.