VIDEO: CM Punk explota contra un fan en Las Vegas tras perder en Wrestlemania

La resaca del mago evento de WWE, WrestleMania 42, dejó un sabor amargo para una de las figuras más polémicas de la lucha libre profesional. No bastó con la dolorosa caída en el ring; el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas se convirtió en el escenario de un tenso encuentro que ya dio la vuelta al mundo. CM Punk, visiblemente frustrado tras su combate estelar, descargó su furia contra un fan en pleno lobby del hotel, dejando claro que su paciencia se agotó en el Allegiant Stadium.

CM Punk haciendo su entrada en Wrestlemania 42 Foto: Cortesía de WWE

El incidente ocurrió poco después de la medianoche del lunes. Mientras la ciudad del pecado aún celebraba los resultados del magno evento, un seguidor decidió sacar su dispositivo para documentar un momento privado. El sujeto grababa a AJ Lee, esposa de Punk, y a la superestrella Bayley mientras compartían un abrazo en una zona común. Esta acción detonó la mecha del 'Best in the World', quien no dudó en encarar al individuo de forma intimidante.

EL VIDEO DEL ALTERCADO EN EL HOTEL DE LAS VEGAS

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo el luchador de Chicago recortó la distancia de manera agresiva hacia el aficionado. Sin mediar muchas palabras, CM Punk le tiró el teléfono al suelo de un manotazo, provocando el caos inmediato. El personal de seguridad del hotel intervino de forma expedita para separar a las partes y evitar que la situación escalara a una agresión física mayor. El fan, visiblemente aterrado, optó por retirarse del lugar entre disculpas, mientras la mirada de Punk seguía fija en él como si aún estuviera en el cuadrilátero.

Este desplante no es un hecho aislado, sino la culminación de un fin de semana desastroso para el veterano. Horas antes, en la cartelera principal de WrestleMania, Punk dejó escapar el Campeonato Mundial de Peso Pesado ante Roman Reigns. Fue una batalla de desgaste donde el 'Tribal Chief' reafirmó su dominio, dejando a Punk con las manos vacías y el orgullo herido ante miles de espectadores que aman la lucha libre y los espectáculos de alto impacto en Estados Unidos.

CRISIS DE PRIVACIDAD EN EL UNIVERSO WWE

La frustración parece ser contagiosa en el círculo cercano del luchador. Bayley también sufrió un revés importante al ser derrotada por la histórica Paige, quien marcó un regreso triunfal en una lucha de cuatro esquinas que dejó a los fanáticos al borde del asiento. Sin embargo, más allá de los resultados deportivos, el incidente en el MGM Grand pone sobre la mesa un tema recurrente: el acoso de los fans en los hoteles de concentración.

Roman Reigns tacleando a CM Punk. Foto: Cortesía de WWE

La WWE enfrenta un reto logístico y de seguridad cada vez más complejo. Los hoteles en el Strip de Las Vegas suelen ser puntos de reunión para los cazadores de autógrafos y creadores de contenido, lo que genera una fricción constante con los atletas que buscan un momento de paz tras el desgaste físico de un evento de tal magnitud. Aunque la reacción de CM Punk genera críticas divididas, el debate sobre el respeto al espacio personal de los luchadores tomó un nuevo aire tras este escandaloso cierre de jornada en la 'Ciudad del Pecado'.