¡Orgullo de Ecatepec! Penta retiene su Campeonato Intercontinental en Wrestlemania Vegas

La imponente 'Ciudad del Pecado' atestiguó un momento que quedó grabado con letras de oro en los libros de historia de la WWE. Durante la electrizante segunda noche de Wrestlemania Vegas, el ídolo originario de Ecatepec demostró su jerarquía absoluta sobre el encordado. En una brutal y sumamente desgastante contienda de escaleras, Penta logró la hazaña y retuvo su codiciado Campeonato Intercontinental, saliendo airoso ante cinco peligrosos retadores, entre los que destacaban sus propios compatriotas: la leyenda viva Rey Mysterio y el espectacular Dragon Lee.

Penta, Rey Mysterio y Dragon Lee sobre el ring. Foto: WWE

El enfrentamiento arrancó con una auténtica declaración de guerra por parte de la legión azteca. Fieles a su sangre, los tres gladiadores enmascarados pactaron una alianza inicial para neutralizar a la dura competencia internacional conformada por JD McDonagh, el poderoso Rusev y el habilidoso Je’Von Evans. Esta tregua estratégica rindió frutos casi de inmediato, expulsando a los extranjeros fuera del cuadrilátero. Con el camino despejado, los mexicanos tomaron el centro del ring para regalar una cátedra de lances y castigos, rompiendo así su sociedad temporal en la búsqueda del oro individual.

UNA AUTÉNTICA GUERRA DE IMPACTOS Y VUELOS SUICIDAS

Conforme avanzaron los minutos, el desarrollo de la batalla regaló estampas memorables que mantuvieron a los miles de fanáticos al filo de la butaca. Uno de los instantes más impactantes ocurrió cuando el veterano Rey Mysterio sacrificó su propio físico al lanzarse desde las alturas, destrozando por completo una escalera al impactar sobre el inmenso cuerpo de Rusev. En otra zona de la arena, el joven Je’Von Evans robó los reflectores al maravillar a la audiencia con ejecuciones aéreas de altísimo riesgo, acariciando muy de cerca la posibilidad de dar la gran sorpresa del evento.

A pesar de los embates, el destino le preparó un cierre majestuoso al monarca defensor. Cuando el caos dominaba el escenario, el campeón sacó su instinto más letal. En una maniobra fulminante, Penta conectó un devastador ‘Mexican Destroyer’ sobre la humanidad de JD McDonagh, proyectándolo sin piedad contra el acero puro de una de las escaleras instaladas en la lona.

EL CAMINO A LA GLORIA Y LA CONSOLIDACIÓN DEL REINADO

Lejos de conformarse con ese brutal impacto, el gladiador mexiquense repitió la violenta dosis. Justo cuando Evans intentaba una última gran ofensiva para arrebatarle la corona, el campeón lo interceptó en el aire y le aplicó exactamente el mismo castigo, aniquilando cualquier amenaza restante. Con sus rivales totalmente inhabilitados, el enmascarado emprendió el ascenso definitivo por la inmensa estructura metálica ubicada en el centro del ring, logrando descolgar el fajín para garantizar la continuidad de su reinado.

Penta en lo alto de la escalera. Foto: WWE

Resulta indispensable destacar la enorme trascendencia de este resultado para el deporte nacional. Esta noche mágica representa la primera victoria que consigue Penta dentro del evento más grande del entretenimiento deportivo, a poco más de un año de su llegada a la empresa. Triunfar de esta forma en Wrestlemania Vegas no solo confirma su estatus de superestrella, sino que enmarca la velada como uno de los capítulos más gloriosos y significativos de toda su carrera profesional.