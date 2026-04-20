Liga MX: así quedaría la Tabla de Cocientes y los equipos que pagarían millonaria multa

La Liga MX tiene prácticamente definido el panorama de la Tabla de Cocientes, sistema que determina qué clubes deberán pagar una multa económica al finalizar la temporada tras la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

De acuerdo con el reglamento, los tres equipos con peor rendimiento porcentual son sancionados económicamente, como parte del llamado Fondo de Estabilización, diseñado para redistribuir recursos dentro de la liga.

En la actual campaña, los clubes que se encuentran en el fondo de la clasificación son Puebla, Mazatlán FC y Santos Laguna, quienes ocupan las últimas posiciones de la tabla porcentual.

Aunque todavía restan partidos por disputarse y podrían darse ajustes en el cierre del torneo, el escenario actual apunta a que estos tres equipos serían los obligados a pagar las multas correspondientes.

Las cifras establecidas por la Liga MX son claras: el último lugar deberá pagar 80 millones de pesos, el penúltimo 47 millones y el antepenúltimo 33 millones de pesos, montos que representan una carga importante para los clubes involucrados.

Si bien aún no existe un anuncio oficial sobre cambios en este sistema, el reglamento sigue vigente, por lo que los equipos implicados deberán cerrar la temporada sumando la mayor cantidad de puntos posible, ya sea para evitar el castigo o reducir su impacto económico.