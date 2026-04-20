La imagen que confirma lo peor para Carlos Alcaraz: ¿Se pierde Roland Garros?

Lo que parecía una simple molestia en el Barcelona Open ha escalado a pesadilla. Carlos Alcaraz, el heredero al trono del tenis español, tiene en vilo a todo el circuito tras revelarse el verdadero estado de su lesión. Aunque el murciano intentó calmar las aguas en rueda de prensa, una fotografía filtrada ha encendido todas las alarmas en el mundo del deporte.

La foto que lo cambia todo

El optimismo de 'Carlitos' se desmoronó con una simple imagen. Al posar con una fan, se pudo ver al tenista con la muñeca totalmente inmovilizada por una férula. Esta protección confirma que no se trata de un simple cansancio por la gira de tierra batida, sino de una dolencia que requiere reposo absoluto, dándole la razón a los oscuros pronósticos de Feliciano López.

Con la muñeca fuera de combate, el panorama es desolador para el joven maravilla:

Adiós a Roma: El torneo italiano es prácticamente un imposible. Sin poder entrenar, Alcaraz perderá tono muscular y ritmo de competición.

Rehabilitación contra reloj: Una vez retirada la férula, el español enfrentará un proceso de fisioterapia intenso para recuperar la movilidad.

¿Llegará a Roland Garros?

La gran pregunta es si el español podrá estar en la capital francesa. Con poco más de un mes para el inicio de Roland Garros, el margen de maniobra es mínimo. Alcaraz se refugiará en su ciudad natal para iniciar una recuperación que definirá si puede pelear por la Copa de los Mosqueteros o si su temporada de arcilla termina en una amarga retirada.