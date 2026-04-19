¿Qué necesita Tigres para evitar el fracaso y entrar a la Liguilla del Clausura 2026?

El cierre de la fase regular del torneo Clausura 2026 se convirtió en una auténtica pesadilla de suspenso para los Tigres de la UANL. Contra todos los pronósticos y presupuestos de una de las nóminas más poderosas de México, la escuadra regiomontana cayó dramáticamente de la zona de clasificación directa a solo dos semanas de culminar el calendario. Actualmente, el equipo respira con enorme dificultad desde la novena posición de la tabla general, un lugar que significa la eliminación directa bajo el nuevo formato de la Liga MX.

Juan Brunetta con las manos en el rostro. Mexsport

A pesar del duro golpe anímico que sufrieron tras dejar escapar unidades de oro en la Jornada 15, el conjunto comandado por el estratega Guido Pizarro mantiene viva la esperanza. El vestidor universitario sabe perfectamente que la misión lució compleja en las horas recientes, pero la estadística juega a su favor: todavía dependen de sí mismos para colarse a la fase final y evitar un fracaso monumental que sacudiría a la institución.

EL DESTINO DE LOS FELINOS ESTÁ EN SUS PROPIAS MANOS

Para que la escuadra de Nuevo León asegure su presencia entre los ocho mejores del semestre, el camino más seguro y directo requiere de victorias inmediatas. El calendario preparó una final adelantada para la inminente Jornada 16, donde los pupilos de Guido Pizarro enfrentarán una auténtica batalla a muerte contra los Rojinegros del Atlas. Este choque resulta de vital importancia porque los tapatíos ocupan el séptimo lugar general; es decir, representan a un rival directo en la férrea pelea por el pase.

Jugadores de Tigres agradeciendo a su afición. Mexsport

Si los universitarios logran conquistar un triunfo frente a los Zorros, darán un salto espectacular que los regresará de inmediato a la zona prometida. Con esos tres puntos en la bolsa, la ecuación final se simplifica al máximo: únicamente necesitarán derrotar al conjunto de Mazatlán FC en el último compromiso de la temporada. Consiguiendo ambos triunfos, los felinos amarrarán su boleto sin importar lo que ocurra en el resto de los estadios del país.

LAS COMBINACIONES QUE SALVARÍAN O ELIMINARÍAN A TIGRES

El panorama lucirá mucho más tenso en caso de un tropiezo o empate frente al Atlas. Si esto ocurre, los regiomontanos perderán el control absoluto de su destino y sacarán la calculadora de emergencia. Afortunadamente para su causa, los cruces de las últimas fechas involucran enfrentamientos directos entre sus adversarios. Por ejemplo, las Águilas del América chocarán contra el León en un duelo donde forzosamente se arrebatarán puntos, una situación que favorece enormemente a la escuadra del norte.

Jesús Angulo tendido sobre el césped. Mexsport

Además, el morbo aumentará durante la decisiva Jornada 17, momento en el que América y Atlas medirán fuerzas en la capital. Gracias a esta carnicería entre rivales directos, si Tigres resbala contra los tapatíos pero logra doblegar al Mazatlán, la probabilidad de avanzar a la Liguilla se mantendrá increíblemente alta.

Por otro lado, la catástrofe total y la eliminación definitiva también figura como una posibilidad matemática. Para consumar este escenario oscuro y quedar totalmente fuera, el cuadro felino tendría que registrar una sequía absoluta de triunfos en sus dos últimos juegos. Sumado a esta debacle universitaria, se requeriría que equipos como León, Atlas y América consigan sumar al menos un punto en sus respectivos compromisos restantes, lo que sepultaría cualquier ilusión de la exigente afición incomparable.