Roman Reigns vuelve a reinar en WWE: Resumen y todos los resultados de Wrestlemania Vegas

La imponente 'Ciudad del Pecado' vibró al máximo con la culminación de Wrestlemania Vegas, el evento más espectacular en la historia reciente de la WWE. Tras dos noches llenas de adrenalina pura, sorpresas mayúsculas y resultados que sacudieron por completo al mundo del entretenimiento deportivo, el indiscutible 'Jefe Tribal' recuperó su trono. Roman Reigns volvió a la cima de la compañía tras protagonizar una contienda épica que dejó a los miles de fanáticos al borde de la butaca, confirmando que su jerarquía sigue más viva y dominante que nunca.

Penta levantando el Campeonato Intercontinental. Foto: WWE

UNA GUERRA SANGRIENTA ENTRE ROMAN REIGNS Y CM PUNK

El combate estelar cumplió y superó todas las altísimas expectativas de la afición. Roman Reigns y CM Punk desataron una carnicería absoluta sobre la lona, demostrando que su amplia experiencia y calidad técnica no conocen de límites. Las acciones subieron rápidamente de tono cuando el gladiador samoano utilizó una pesada escalera metálica para castigar brutalmente el rostro de su rival, provocando que la sangre tiñera dramáticamente el cuadrilátero. Lejos de rendirse ante el dolor, el autonombrado 'Mejor del Mundo' sacó fuerza de flaqueza y destrozó la mesa de comentaristas al proyectar violentamente el cuerpo del líder de The Bloodline.

Roman Reigns levantando el Campeonato Mundial. Foto: WWE

Sin embargo, la brutal exigencia física cobró factura en la recta final del enfrentamiento. El cansancio acumulado traicionó a CM Punk justo cuando intentó levantar a su oponente para aplicar su castigo definitivo y finiquitar la obra. Al fallar este movimiento crucial, el excampeón de Chicago quedó totalmente expuesto. Reigns no perdonó el grave error, tomó impulso desde las cuerdas y partió en dos a su adversario con una letal y devastadora lanza. El réferi contó los tres segundos reglamentarios y coronó al nuevo Campeón Mundial de la WWE, marcando el inicio de un nuevo y temible reinado, mientras el perdedor seguramente exigirá una revancha a la brevedad.

NOCHES DE LOCURA Y TODOS LOS RESULTADOS DE WRESTLEMANIA VEGAS

Más allá del espectacular evento principal, el magno fin de semana entregó momentos imborrables para los fanáticos. La primera velada dejó un gran sabor de boca cuando Cody Rhodes superó al legendario Randy Orton para retener con éxito su Campeonato Indiscutido. Además, la división femenina atestiguó el triunfo de Liv Morgan sobre Stephanie Vaquer para proclamarse Campeona Mundial, mientras que Becky Lynch destronó a AJ Lee por el título Intercontinental y la dupla conformada por Paige y Brie Bella conquistó los cinturones en parejas. El caos dominó la jornada inaugural con el triunfo de Gunther sobre Seth Rollins gracias a la ilegal intervención de Bron Breakker, la victoria de Jacob Fatu sobre Drew McIntyre en una lucha no sancionada, y el triunfo de la alianza entre LA Knight, Jey Uso y Jimmy Uso contra Speed y The Vision.

Randy Orton y Cody Rhodes intercambiando golpes. Foto: Cortesía de WWE

Para la cartelera dominical, la intensidad rebasó todos los límites establecidos. Rhea Ripley recuperó su brillo al ganar el Campeonato de WWE frente a la imponente Jade Cargill. Por su parte, la aterradora versión demoníaca de Finn Bálor aniquiló sin piedad al odiado Dominik Mysterio. El talento joven también levantó la mano con la coronación de Trick Williams como monarca de los Estados Unidos ante Sami Zayn. Para el inmenso orgullo mexicano, Penta Zero Miedo defendió exitosamente su oro intercontinental en una demencial lucha de escaleras, cerrando la histórica velada con el impactante triunfo de Oba Femi sobre la 'Bestia' Brock Lesnar, quien sorpresivamente dejó sus guantes en el ring y anunció su triste retiro.