“No es Bayern ni PSG”: Luis Figo revela su favorito para ganar la Champions

Luis Figo, leyenda del fútbol mundial y embajador de los Premios Laureus, rompió el silencio sobre la actualidad europea. Entre el análisis frío y el corazón, el portugués no solo señaló a los "gigantes" que ve levantando la 'Orejona', sino que confesó su deseo de ver al Atlético de Madrid finalmente en el trono.

Los "pesos pesados" de Figo

Para el exjugador del Real Madrid y Barcelona, la lógica deportiva apunta hacia dos destinos específicos. "En la Champions League, mis favoritos son el PSG y el Bayern Múnich; son dos equipos muy fuertes", aseguró Figo durante los eventos previos a los Premios Laureus en Madrid.

A pesar de la grandeza del Madrid, Figo reconoció que cuando los títulos faltan en la 'Casa Blanca', es señal de que las cosas no funcionaron, calificando la presente campaña como "negativa" para los merengues tras la falta de trofeos.

Un deseo rojiblanco: "Sería justo"

La gran sorpresa llegó cuando el portugués dejó de lado la objetividad para hablar del Atlético de Madrid. Pese a su pasado madridista, Figo admitió que le gustaría ver a los colchoneros campeones de la UEFA Champions League.

La razón sentimental: Su estrecha amistad con figuras como Miguel Ángel Gil Marín (CEO) y Enrique Cerezo (Presidente).

Justicia deportiva: Figo considera que, tras las finales perdidas y los años de lucha, el Atleti merece finalmente consagrarse en la élite europea.

Figo también aprovechó para analizar la inestabilidad en los banquillos, mencionando casos como el relevo de Xabi Alonso por Arbeloa, señalando que los procesos necesitan tiempo para ser evaluados correctamente. Además, destacó el impacto de nuevas joyas como Lamine Yamal, quien ya se perfila para los grandes premios individuales.