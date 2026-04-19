¿El fin de la Bestia? Brock Lesnar cae ante Oba Femi en Wrestlemania Vegas y anuncia su retiro

La segunda noche de Wrestlemania Vegas entregó uno de los episodios más impactantes y melancólicos en la historia reciente de la lucha libre mundial. Lo que la fanaticada proyectaba como una brutal carnicería y un choque de trenes incontrolable, concluyó con la dolorosa caída de una máxima leyenda. Brock Lesnar, la imponente superestrella que dominó la WWE durante décadas, sucumbió ante la juventud y el poderío del nigeriano Oba Femi, en una contienda que marcó un antes y un después para la industria del entretenimiento deportivo.

Oba Femi haciendo su entrada al ring. Foto: Cortesía de WWE

El universo entero guardaba la esperanza de ver a la Bestia Encarnada destrozar a su oponente con la agresividad de siempre. Físicamente, el veterano de Dakota del Sur lucía como una máquina destructiva, pero el desarrollo sobre el cuadrilátero dictó una sentencia muy distinta. El reloj biológico cobró la factura en el peor momento posible. Durante los feroces minutos de acción, la jerarquía del multicampeón no logró contener la explosividad de la nueva fuerza dominante de la empresa.

EL CAMBIO DE ANTORCHA: OBA FEMI DESTRUYE A LA BESTIA

El punto de quiebre definitivo llegó cuando el gigantesco talento africano atrapó a su experimentado rival y le aplicó un devastador bombazo contra la lona. El impacto resonó por todo el estadio y apagó las luces del excampeón mundial, quien quedó completamente inconsciente durante unos segundos que resultaron vitales. Ante la mirada atónita de miles de almas, el joven portento cubrió al veterano y escuchó la cuenta de tres, sellando así la victoria más importante de su vida y consolidándose como la cara del futuro absoluto dentro de la corporación.

Brock Lesnar sobre las cuerdas. Foto: Cortesía de WWE

Una vez que la campana final sonó y el vencedor abandonó la escena para celebrar su enorme triunfo, el drama total se apoderó de la arena. Lentamente, el perdedor recobró el conocimiento y se sentó en el centro del encordado. La mirada perdida del gigante evidenció que asimilaba una cruda realidad: su cuerpo ya no respondía a la altísima exigencia de la élite. En ese instante de profunda reflexión, el coloso comenzó a desamarrar su equipo de protección.

EL LLANTO DE UNA LEYENDA Y EL CONSUELO DE PAUL HEYMAN

Con una lentitud que paralizó por completo a los espectadores, la figura histórica se quitó las guantillas de artes marciales mixtas y, posteriormente, se despojó de las tradicionales botas de lucha libre. Fiel a la vieja costumbre de los deportes de contacto, el gladiador dejó su indumentaria de trabajo justo en el centro del ring. Este poderoso acto simbólico funcionó como el anuncio oficial de su retiro definitivo, cerrando el telón de una trayectoria plagada de campeonatos, destrucción y momentos verdaderamente memorables.

Brock Lesnar junto a Paul Heyman. Foto: Cortesía de WWE

Para hacer aún más desgarradora la escena final, su eterno consejero y amigo, Paul Heyman, apareció en el escenario. El legendario mánager subió los escalones metálicos, cruzó las cuerdas y abrazó fuertemente al luchador, quien no pudo contener el llanto ante la ovación ensordecedora y respetuosa del público presente. Así, entre lágrimas y con el equipo abandonado sobre la lona, el mundo despidió a Brock Lesnar, el hombre que redefinió el concepto de brutalidad en la era moderna de la WWE.