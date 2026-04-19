Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026: Conoce la tabla general tras la Jornada 15

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 entregó un fin de semana repleto de dramatismo y resultados sorpresivos que sacudieron por completo la tabla general de la Liga MX. Con el silbatazo final de la Jornada 15, la tensión alcanzó su punto máximo en cada trinchera. Para este semestre, la liga eliminó definitivamente el polémico formato del Play-In y regresó a la clasificación tradicional, donde únicamente los primeros ocho sembrados obtienen el pase directo a la anhelada fase final. Esta decisión directiva inyectó una presión monumental en los equipos, erradicando cualquier margen de error.

Vista del campo del Estadio Banorte. Mexsport

Hasta este preciso momento, cinco instituciones de gran peso aseguraron matemáticamente su presencia en la siguiente ronda por el título. Las Chivas del Guadalajara, los Tuzos del Pachuca, los Pumas de la UNAM, la máquina de Cruz Azul y el Toluca amarraron su lugar en los Cuartos de Final. Con este escenario, solamente restan tres codiciados cupos disponibles, desatando una auténtica guerra sin cuartel de cara a la inminente fecha doble.

EL PANORAMA DE LA TABLA GENERAL Y LOS BOLETOS RESTANTES

El Rebaño Sagrado se afianzó en la cima absoluta de la clasificación con 34 unidades, demostrando un nivel imponente luego de propinarle una severa goleada al Puebla. Muy de cerca, el cuadro hidalguense alcanzó los 31 puntos tras superar a los Rayados de Monterrey. Por su parte, la escuadra auriazul sacó tres puntos de oro en su complicada visita al Atlético de San Luis, consolidándose firmemente en la tercera posición con 30 unidades.

Tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 15. Foto: Redes Sociales

Uno de los mayores ganadores del fin de semana fue el América, oncena que conquistó una victoria fundamental frente a los Diablos Rojos en la grama del renovado Estadio Banorte. Este triunfo vital catapultó a las Águilas hasta el sexto lugar con 22 puntos, recuperando terreno en el momento exacto. En la encarnizada lucha por los últimos lugares, el León sometió a los Bravos de Juárez para adueñarse de la octava plaza. El gran fracaso de la semana lo protagonizaron los Tigres de la UANL, quienes tropezaron inesperadamente frente al Necaxa y cayeron a la novena posición, quedando temporalmente fuera del paraíso. En contraste, franquicias como Santos Laguna, Mazatlán FC, Atlético de San Luis y el propio Monterrey consumaron su desastre y quedaron matemáticamente eliminados.

ASÍ SE JUGARÍAN LOS CUARTOS DE FINAL AL MOMENTO

Si la contienda regular terminara el día de hoy, los cruces de Liguilla regalarían choques de auténtico alarido para los aficionados. El superlíder Chivas chocaría ante la fiera del León en una llave de alto impacto. El segundo frente pondría cara a cara al Pachuca contra los rojinegros del Atlas, equipo que defiende con uñas y dientes el séptimo puesto. Además, la capital del país temblaría con una edición vibrante del Clásico Capitalino entre Pumas y América, mientras que Cruz Azul y Toluca protagonizarían una serie de pronóstico sumamente reservado.

Así se jugarían los Cuartos de Final tras la Jornada 15 del Clausura 2026. Foto: Redes Sociales

La definición absoluta de estos lugares ocurrirá durante una trepidante Jornada 16 que iniciará este próximo martes 21. El telón de las emociones se abrirá en el Estadio Olímpico Universitario con el partido entre felinos y fronterizos, seguido de un choque de poder a poder en el Bajío donde León recibirá al América. Un día después, el césped del Estadio Jalisco arderá con la batalla de vida o muerte entre Atlas de Guadalajara y Tigres UANL, cerrando la actividad con la siempre peligrosa visita del líder rojiblanco a la casa de los Rayos.