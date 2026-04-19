El premio de la Liga MX: Toluca, Cruz Azul y Chivas se disputan un millón de dólares

La recta final del emocionante torneo Clausura 2026 no solo define los codiciados boletos a la Liguilla, sino que esconde en sus entrañas una de las batallas más lucrativas y prestigiosas de la Liga MX. Mientras la atención mediática se centra casi por completo en el título de liga, sobre el terreno de juego se disputa una auténtica y silenciosa guerra financiera. Tres de los equipos más poderosos del balompié azteca pelean palmo a palmo por un incentivo económico que recompensa la constancia absoluta de los planteles a lo largo del año futbolístico.

Plantilla de Toluca en el Clausura 2026. Mexsport

MILLONARIA RECOMPENSA PARA EL MEJOR DEL AÑO FUTBOLÍSTICO

Aunque la estructura de nuestra liga divide la gloria en dos campeonatos semestrales con sus respectivas fases de eliminación directa, los altos mandos del balompié nacional establecieron un formato para premiar el esfuerzo continuo. Las autoridades de la Liga MX entregan un espectacular bono de un millón de dólares para aquel club que logre acumular la mayor cantidad de unidades al finalizar los 34 partidos que conforman todo el ciclo deportivo. Esta jugosa cifra, que se traduce en más de 17 millones de pesos mexicanos, representa una inyección de capital invaluable que cualquier directiva desea ingresar a sus arcas para futuros refuerzos o mejoras estructurales.

Once titular de Cruz Azul ante Tijuana. Mexsport

Luego de la vibrante actividad de la Jornada 15, la disputa por el ansiado cheque quedó reducida a un dramático e infartante triangular. Solamente los Diablos Rojos del Toluca, La Máquina de Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara conservan las esperanzas matemáticas para coronarse como los reyes absolutos de la temporada regular. Otros gigantes de la liga, como las Águilas del América (con 56 puntos) y los de la UANL, Tigres (con 57 puntos), dejaron escapar unidades vitales en el camino y miran esta contienda económica desde la barrera, totalmente eliminados de este rubro.

UN CIERRE DE ALARIDO ENTRE DIABLOS, CELESTES Y ROJIBLANCOS

La clasificación anual refleja una paridad verdaderamente impresionante que garantiza emociones al límite hasta el último segundo de competencia. Actualmente, el Toluca domina la cima de esta tabla gracias a su arrolladora capacidad ofensiva, ostentando 64 puntos y una aplastante diferencia de goles de +35. Con la misma cantidad de unidades, pero relegados al segundo peldaño por su diferencia de +22 anotaciones, aparecen los cementeros de Cruz Azul, quienes buscan sellar con broche de oro un semestre muy regular. Apenas un escalón abajo, acechando el liderato, se encuentra el Rebaño Sagrado con 63 unidades y un balance de +23, confirmando el excelente momento que viven como superlíderes del torneo actual.

Once titular de Chivas ante Puebla. Mexsport

El calendario que define esta frenética carrera por el dinero promete sacar chispas en las dos semanas restantes. Los escarlatas enfrentarán el duro reto de visitar el pacífico contra el Mazatlán FC en la Jornada 16, para después cerrar la campaña en su infierno ante los esmeraldas del León. Por su parte, la escuadra celeste viajará a territorio queretano para medirse a los Gallos Blancos del Querétaro y culminará la fase regular recibiendo a los Rayos del Necaxa. Finalmente, el conjunto tapatío visitará Aguascalientes para chocar contra los mismos hidrocálidos y definirá todo en casa al recibir a los Xolos de Tijuana. Serán 180 minutos de pura adrenalina donde cualquier distracción costará exactamente un millón de dólares.