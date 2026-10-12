VIDEO: Aficionado vestido de árbitro luce en el Clásico de la Obsesión

Un aficionado acaparó todos los reflectores durante el partido entre Pumas y Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, vistiéndose de árbitro y anotando el minuto de los goles y cada una de las incidencias en un Clásico de la Obsesión lleno de goles.

El pasado domingo 11 de octubre, Pumas recibió a Cruz Azul durante la Jornada 11 del Apertura 2026, marchándose por delante en el marcador tras las anotaciones de Juninho y César Chino Huerta, quien minutos después terminó expulsado por una entrada artera.

Uno de los puntos que más llamó la atención en el compromiso fue la aparición de un aficionado vestido de árbitro entre los miles de seguidores que se encontraban en la tribuna, celebrando junto a ellos y siendo destacado en redes sociales por quienes sintonizaban la transmisión por TV Abierta.

Una vez finalizado el compromiso, Cruz Azul logró rescatar un empate que en la primera media hora del compromiso parecía completamente lejano, debido a los dos tantos durante los primeros minutos, sin embargo, la expulsión de César Chino Huerta movió las piezas del ajedrez táctico orquestado por Esteban Solari y Joel Huiqui.

Con el resultado obtenido, Cruz Azul finalizó la Jornada 11 del Apertura 2026 con 17 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones, mientras que Pumas dejó ir dos unidades de oro, quedándose en 13 y quedando a dos del octavo sitio, último que estaría consiguiendo su cupo para Liguilla.

El siguiente partido de Pumas será este viernes 16 de octubre cuando enfrente al Atlante en la cancha del estadio Banorte, duelo en el que se encuentran obligados a la victoria para contender a uno de los sitios de la parte alta de la clasificación, mientras que Cruz Azul recibirá a FC Juárez con amplia etiqueta de favorito para hacerse del triunfo en el mismo Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad oficial para 81,070 espectadores tras el Mundial 2026. Mexsport

BFG