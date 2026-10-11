¡Partidazo! Pumas y Cruz Azul reparten puntos tras lluvia de goles en Ciudad Universitaria

Juegazo en CU. Pumas y Cruz Azul empataron 3-3 en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Luego de tener una ventaja de dos goles, los dirigidos por Esteban Solari no aguantaron la presión de La Máquina derivada de la expulsión de César Huerta.

De igual manera, los Felinos ya alcanzaron los cinco años sin vencer como locales en liga a los cementeros.

A pesar de haber tenido ventajas de 2-0 y 3-1, los Felinos nuevamente dejaron ir la oportunidad de ganar en casa. Un gol de Christian Ebere en el 86 evitó que Pumas venciera a La Máquina en CU por primera vez desde 2021 y de igual manera evitó que se acercaran a puestos de Liguilla.

¿Cómo fue el empate entre Pumas y Cruz Azul?

Desde el inicio del encuentro, Pumas dominó a La Máquina. Incluso, el primer aviso no tardó en llegar, pues al minuto 3 Juninho tuvo una jugada dentro del área, la cual Kevin Mier mandó a tiro de esquina. Unos instantes después, el arquero colombiano volvió a lucirse bajo los tres palos y evitó la caída de su arco. Tras esto, el asedio ofensivo de los locales finalmente se reflejó en la pizarra.

Tras un pase de ‘Chino’ Huerta, Juninho tomó el balón desde su propia cancha y comandó un contragolpe letal. A pesar de que Robert Morales lo acompañaba, el delantero brasileño se encargó de conducir hasta llegar al área, perfilarse de zurda y con un tiro cruzado poner el 1-0 en el marcador. Con el tanto, Esteban Solari, la banca de los Felinos y todo el Olímpico Universitario estallaron de emoción.

El júbilo no cesó y seis minutos después se duplicó la ventaja de Universidad Nacional. Al minuto 16, luego de un choque entre Juninho y un jugador cementero, el balón le quedó a César Huerta. De inmediato, ‘Chino’ encaró a Willer Ditta, se perfiló y con otro zurdazo venció a Kevin Mier para así anotar el 2-0 que parecía ser el principio de una goleada de escándalo para los auriazules.

Luego de este tanto, Pumas tuvo más oportunidades para hacer más grande su ventaja, pero una acción particular cambió el rumbo del partido. Al minuto 37, César Huerta fue expulsado tras una patada sobre Jorge Rodarte. Previamente, ‘Chino’ había sido amonestado por una falta en mediocampo, por lo que su expulsión no tuvo vuelta atrás.

Y cuando parecía que el marcador no se movería más, la respuesta de La Máquina llegó justo antes del descanso. Al 45+3’, Agustín Palavecino anotó el 2-1 que le daba vida a los cementeros de cara a la segunda mitad. Ya en la parte complementaria, nuevamente los Universitarios se hicieron sentir desde el inicio, pues luego de driblar a Kevin Mier, ya con el arco abierto, Robert Morales puso el 3-1 que le daba cierta tranquilidad a los felinos.

Sin embargo, luego de varios intentos, Cruz Azul volvió a acercarse en el marcador con el tanto de Andrés Montaño que puso el 3-2. Posteriormente, el mismo jugador estuvo cerca de empatar con una gran jugada que terminó impactándose en el poste. Y tras no parar con el asedio ofensivo, La Máquina encontró el 3-3 con un gol de Christian Ebere al minuto 85.

¿Qué sigue para Pumas y Cruz Azul?

Tras este empate, Pumas se quedó en la 12da posición con 13 puntos de 33 posibles, mientras que Cruz Azul bajó al 7mo lugar con 17 unidades. Para la próxima jornada, Universidad Nacional visitará en el Estadio Azteca al Atlante, mientras que La Máquina recibirá a Juárez.