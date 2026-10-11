¡De héroe a villano! Chino Huerta es expulsado luego de su gol ante Cruz Azul

De la gloria a la amargura. César Huerta fue expulsado en el partido ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. Luego de haber anotado el 2-0 del encuentro en favor de Universidad Nacional, el extremo mexicano pasó de ser el ‘héroe’ a ser ‘villano’, pues una patada en la cabeza sobre Jorge Rodarte provocó que el árbitro central le mostrara la tarjeta roja.

Al minuto 26, César Huerta vio la primera tarjeta del encuentro, pues una falta en el mediocampo provocó que el silbante le mostrara la amarilla. Sin embargo, unos instantes después, luego de una jugada imprudente sobre Rodarte, Ismael López no dudó en mostrarle el segundo cartón del juego, por lo que terminó por ser expulsado.

En un balón dividido, César Huerta alzó la pierna derecha a la altura de la cabeza de Jorge Rodarte y alcanzó a impactarlo. De inmediato, López Peñuelas, aún con ‘Chino’ tendido en el terreno de juego, mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja, para así dejar a Pumas con un jugador menos en la cancha. Tras esto, todavía hubo unos segundos de incertidumbre.

Luego de la expulsión, el VAR revisó de manera breve la jugada, pero no se llamó al silbante central. Ante esto, ni los jugadores ni el cuerpo técnico de Pumas reclamaron. Incluso, César Huerta desde que se cobró la falta parecía estar consciente de que podía ser expulsado.

César Huerta, expulsado por tercera vez en su carrera

Tras esto, es la tercera vez que César Huerta sufre una expulsión en toda su carrera. Incluso, las dos previas también han sido con la playera de Pumas y ante el mismo rival: Necaxa. Su primera tarjeta roja fue el 15 de febrero de 2026 ante los Rayos al minuto 94, duelo en el que cayeron los Felinos 3-1.

Posteriormente, también ante Necaxa, ‘Chino’ fue expulsado al minuto 12 en el encuentro que Pumas perdió 1-0. Dicho encuentro fue el 27 de octubre de 2023, por lo que Huerta tenía casi tres años sin ver nuevamente una tarjeta roja.