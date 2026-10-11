Pumas vs Cruz Azul: El Chino Huerta se reestrena en CU con golazo (VIDEO)

En el duelo ante Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, ‘Chino’ metió el 2-0 que aumentó la ventaja para el Club Universidad Nacional y que hizo explotar CU. De igual manera, puso fin a su sequía goleadora que estaba cerca de cumplir un año, pues no registraba un tanto desde su paso en Bélgica.

Con el encuentro 1-0, Pumas mantenía el dominio sobre La Máquina. Incluso, Juninho, Robert Morales y el mismo César habían tenido aproximaciones al área rival. Sin embargo, en una jugada que se derivó de un choque, ‘Chino’ tomó el balón y en una gran acción individual puso el 2-0 a favor de los dirigidos por Esteban Solari.

Al minuto 16, Juninho tenía el balón cerca del área de Cruz Azul, pero tras un choque con un defensa rival el balón quedó a la deriva. Tras esto, ‘Chino’ tomó la esférica, encaró a Willer Ditta, condujo hacia afuera y con un remate potente de zurda venció a Kevin Mier, para así aumentar la ventaja en favor de los auriazules.

Tras el tanto, toda la banca y gran parte de los titulares de Pumas acompañaron a César Huerta en su festejo. De igual manera, la afición auriazul estalló en júbilo y empezó a corear el ‘Chino, Chino’. Ante esto, el mismo jugador agradeció a la fanaticada presente en el Estadio Olímpico Universitario y aunque había una presunta falta, el tanto se hizo válido.

César Huerta volvió a anotarle a Cruz Azul, equipo al que más le ha hecho daño

En su primera etapa con Pumas, el extremo mexicano ya le había anotado gol a Cruz Azul. Con este último tanto, La Máquina se convirtió en su ‘víctima’ favorita. Luego de anotar en esta Jornada 11 del Apertura 2026, ‘Chino’ le clavó gol por quinta ocasión al conjunto celeste, cifra récord contra un equipo contrario en toda su carrera.

En total, Huerta ha jugado 14 partidos frente a los cementeros, en los cuales registra cinco goles y dos asistencias. En cuanto a lo colectivo, ‘Chino’ ha vencido tres veces a La Maquina, ha perdido en cuatro ocasiones y ha empatado en seis encuentros.

César Huerta puso fin a su sequía goleadora con Anderlecht y Pumas

Desde que regresó a Pumas, César Huerta no había anotado. Sin embargo, esta sequía goleadora viene de mucho tiempo atrás, pues tenía casi un año completo sin marcar frente al arco rival. Previo a este gol frente a Cruz Azul, su último tanto había sido el 28 de octubre de 2025, cuando aún estaba en el Anderlecht.

En aquella ocasión, Chino anotó en los 16vos de Final de la Copa de Bélgica ante el Ninove. Como en este reciente encuentro, en dicho duelo su tanto representó el 2-0. Desde ese entonces, Huerta no había vuelto a marcar gol, por lo que puso fin a una sequía de 11 meses.