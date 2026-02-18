Víctor Osimhen se declara aficionado de Cruz Azul por el 'efecto' Christian Ebere

El futbol da vueltas inesperadas y hoy puso el nombre de Cruz Azul en la boca de uno de los mejores delanteros del mundo. Víctor Osimhen, el actual referente de área del Galatasaray y figura indiscutible de la selección de Nigeria, sorprendió a propios y extraños al confesar que, a partir de ahora, sigue muy de cerca los pasos de La Máquina en el torneo mexicano. Este vínculo no nació de la nada, sino de la profunda amistad que mantiene con el reciente refuerzo cementero, Christian Ebere.

Christian Ebere en su presentación con Cruz Azul. Mexsport

La noticia corrió como pólvora tras el duelo de Champions League entre el conjunto turco y la Juventus. Al terminar el encuentro, el exgoleador del Nápoles no ocultó su entusiasmo por el nuevo reto que enfrenta su compatriota en tierras aztecas. Para Osimhen, ver a su "hermano" vestir la camiseta celeste es motivo suficiente para ponerse la bufanda del equipo dirigido por Nicolás Larcamón y estar pendiente de lo que suceda cada fin de semana en la Liga MX.

OSIMHEN Y EBERE: UN VÍNCULO QUE NACIÓ EN LAS CATEGORÍAS INFERIORES

La relación entre ambos futbolistas no es un tema de marketing, sino de años de esfuerzo compartido. Ambos compartieron vestidor desde la Sub-17 con la selección de Nigeria, y desde entonces, el hoy artillero del Galatasaray supo que Christian Ebere poseía una mentalidad distinta. Durante la entrevista con TNT Sports, Víctor Osimhen describió al jugador de Cruz Azul como un auténtico "adicto al trabajo", alguien que nunca se rinde y que siempre busca dar el extra en cada entrenamiento.

Víctor Osimhen abrazando a Christian Ebere en el Mundial Sub-17 Mexsport

"Es el último que se va del gimnasio", recordó con una sonrisa el finalista de la Copa Africana de Naciones. Esta ética de trabajo es la que, según el propio Víctor Osimhen, permitirá que Christian Ebere destaque en un balompié tan físico y demandante como el nuestro. La admiración es mutua y el apoyo desde Europa será constante mientras el atacante nigeriano busca consolidarse como el nuevo referente de gol en la Noria.

EL DESAFÍO DE LA LIGA MX PARA EBERE Y EL APOYO TOTAL DE OSIMHEN A LA MÁQUINA

A pesar de la distancia, Víctor Osimhen demostró estar bien informado sobre el nivel de competitividad en México. El delantero reconoció que la Liga MX es un certamen "muy difícil" por la intensidad y la calidad de sus planteles. Sin embargo, confía plenamente en que el corazón de león de Christian Ebere le permitirá superar cualquier obstáculo y empezar a mover las redes muy pronto, quizás empezando este mismo fin de semana frente a las Chivas.

El mensaje fue contundente: "A donde quiera que vaya, apoyaré al club". Con estas palabras, el fichaje de Ebere no solo trajo un nuevo delantero a la plantilla, sino que atrajo las miradas de la élite europea hacia el entorno cementero. Ahora, la afición espera que este 'empujón' anímico de Víctor Osimhen sirva para que Christian Ebere explote todo su potencial y ayude a Cruz Azul a conseguir la ansiada décima estrella.