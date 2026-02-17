Humillación en Turquía: Galatasaray golea a la Juventus en los Playoffs de Champions

El torneo más prestigioso del futbol europeo entregó su primera gran bomba de la fase de eliminación directa. En un escenario que siempre intimida como el RAMS Park, el Galatasaray dio un golpe de autoridad y humilló a una Juventus que se desmoronó por completo en la segunda mitad del partido de ida de los Playoffs. Lo que comenzó como un duelo parejo, terminó en una pesadilla para los italianos, quienes ahora necesitan un milagro para no despedirse prematuramente de la Champions League.

La crisis de la escuadra de Turín se agudizó tras este resultado. Los dirigidos por Luciano Spalletti llegaron a Estambul con dudas tras perder el clásico ante el Inter, y la fragilidad defensiva apareció de nuevo. Aunque la Juventus mostró capacidad de respuesta en el primer tiempo, el complemento fue un monólogo turco que dejó el marcador global con una diferencia que parece definitiva.

LA REMONTADA DEL GALATASARAY QUE DESTROZÓ A LA JUVENTUS

El partido arrancó con intensidad y errores costosos. Al minuto 15, un mal control de Kenan Yildiz permitió que Gabriel Sara abriera la cuenta para el Galatasaray. Sin embargo, la Juventus reaccionó de inmediato; Teun Koopmeiners aprovechó un rebote en el área para poner el empate apenas un minuto después. El propio neerlandés firmó su doblete al 32' con un zurdazo espectacular a la escuadra, mandando al equipo italiano al descanso con una ventaja de 2-1 que ilusionaba a sus seguidores.

Noa Lang definiendo ante la salida del portero de la Juventus REUTERS

Pero tras la reanudación, el plan de juego de la Juventus colapsó. La ausencia de atacantes clave como Dusan Vlahovic y Jonathan David pesó menos que los errores en el fondo. Noa Lang empató el juego al 49' tras una serie de rebotes, y poco después, el colombiano Davinson Sánchez puso el 3-2 con un cabezazo certero que venció a Michele Di Gregorio. El caos se apoderó de los visitantes y la estructura táctica desapareció por completo.

VICTOR OSIMHEN Y EL GOLPE FINAL DEL GALATASARAY EN ESTAMBUL

La situación pasó de difícil a imposible cuando Juan Cabal recibió la tarjeta roja a la hora de juego, dejando a la Juventus con diez hombres. Con la superioridad numérica, el Galatasaray olió la sangre y no perdonó. La figura de Victor Osimhen creció en el campo; el delantero nigeriano presionó de forma incansable y le robó el esférico a Lloyd Kelly para servirle el cuarto gol a Noa Lang, quien no falló frente al arco al minuto 75.

Sacha Boey pateando al arco de la Juventus. REUTERS

Cerca del final, el francés Sacha Boey aprovechó otra gran jugada colectiva para sellar el 5-2 definitivo al minuto 86. Con este resultado, la Juventus acumuló su cuarto partido consecutivo sin ganar y confirmó su peor momento de la temporada. La próxima semana, el Estadio Allianz será testigo del juego de vuelta, donde los pupilos de Spalletti buscarán una remontada épica para evitar un fracaso histórico en el futbol internacional.