¿Se cayó el juego amistoso España vs Chile en México? Gobierno de Puebla da su postura  

Después de que la Embajada de España en México borrara una publicación en sus redes sociales, en la que confirmaba un duelo amistoso de la Selección de España ante Chile, en Puebla, la incertidumbre quedó por la posible caída de las negociaciones.

Al momento, las autoridades estatales de Puebla son cautelosas con el tema, pero con la postura de traer dicho juego que representaría el retorno de la Selección de España al Estadio Cuauhtémoc tras aquella eliminación que sufrió ante Bélgica, en los cuartos de final de la Copa del Mundo 1986.

“Como ustedes saben, somos muy prudentes, no habíamos hablado de este tema porque hay que cuidar demasiado las negociaciones y los acuerdos”, expresó Alejandro Armenta, gobernador constitucional del estado de Puebla, durante la conferencia de prensa en las que se confirmó el Cuauhtémoc como sede del amistoso entre México y Ghana (22 de mayo).

La respuesta del gobernador corresponde a la cláusula de confidencialidad que hay en las negociaciones por traer al representativo ibérico a nuestro país antes de la Copa del Mundo, que según lo anticipado por la Embajada y diversos medios tanto en Europa, Chile y México, el cotejo de preparación se celebrará el 8 de junio, último juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

“Hoy Puebla puede estar feliz y pronto seguiremos informando de los avances que tendremos de cara al Mundial 2026, pero eso vendrá después”, añadió el gobernador.

Después del partido amistoso con Chile en nuestro país, España establecerá su concentración mundialista en Estados Unidos (Chattanooga, Tennessee). Su debut por el Grupo H será ante Cabo Verde, el 15 de junio, en Atlanta.

El segundo juego de España en el Mundial será ante Arabia Saudita, el 21 de junio, en Atlanta, para después finiquitar la actividad de grupo en México, contra la Selección de Uruguay, el 26 de junio, específicamente en Guadalajara, Jalisco.

Justamente por este duelo ante los charrúas, la Selección de España contempla en su gira de preparación el territorio mexicano y a un combinado sudamericano como lo es Chile, sin compromisos tras no clasificar a la justa mundialista.

De igual manera, el gobernador Alejandro Armenta dio cerrojo al cuestionamiento con la confirmación de la Selección Mexicana este 22 de mayo ante Ghana: “Hoy la Selección México para nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción, lo que venga suma, pero con la presencia de la Selección Mexicana a Puebla nos es suficiente por ahora”.