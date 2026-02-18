Sorprenden a Javier Aguirre por su gol contra Argentina en Puebla: “¡Fue una mierda!”

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, no pudo contener su emoción por recordar el partido que jugó ante Argentina, en el previo de la Copa del Mundo 1986. En aquel duelo amistoso, el Vasco anotó en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

“No fue un gol, fue un golazo”, dijo bromista el estratega al mirar el video de dicho gol en el empate 1-1 con la Selección de Argentina, compromiso registrado el 17 de noviembre de 1985.

“Fue una mierda (de gol), porque empujé a un metro y el portero (Luis Islas) se la comió entera”, añadió eufórico Javier Aguirre tras revivir su anotación.

Cabe recordar que, en ese amistoso, con Diego Armando Maradona en la cancha del Cuauhtémoc, el autor del empate albiceleste fue de Óscar Ruggeri con un remate de cabeza tras un tiro de esquina de Almirón.

La sorpresiva proyección para Javier Aguirre se dio por cortesía de autoridades estatales del estado de Puebla, donde se confirmó la sede el Estadio Cuauhtémoc para albergar el próximo amistoso de México y Ghana (22 de mayo), en su camino de preparación para el Mundial 2026.

“Estaba Maradona, qué mejor reclamo. Después Argentina fue campeón, con esa Selección en Puebla es un gran recuerdo, la afición entregadísima. Hoy vuelvo con la Selección (como entrenador), seguro que volverá a ser fantástico, compartiendo, será día de fiesta para Puebla, y para México”, abundó el seleccionador Javier Aguirre.

Por otro lado, Javier Aguirre habló del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026, las complicaciones con los lesionados y el último filtro para jugadores que militan en la Liga MX.

"Me llena de orgullo y satisfacción, ya tendremos la base del equipo, ya tendremos un tiempo juntos, dos semanas por ahí y yo creo que es eso preparación, es decir. Es verdad que sería para afinar los últimos detalles. Presentaremos al mejor equipo posible, sin duda la mejor Selección Mexicana en ese momento para este patio, yo estoy muy contento, insisto por jugar en casa, por el calor de los mexicanos, en este caso sería de los poblanos y por supuesto es un buen examen para mí y para los míos, un muy buen examen".