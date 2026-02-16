Christian Ebere va por todo con Cruz Azul: “Quiero ser campeón”

Aunque ya jugó algunos partidos y tuvo minutos con Cruz Azul, el delantero nigeriano Christian Ebere fue presentado oficialmente como refuerzo de La Máquina y dejó claro que no llega a la Liga MX para participar, sino para ganar.

El atacante africano aseguró que su principal objetivo con la camiseta celeste es conquistar títulos y responder a la exigencia de uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

“Yo quiero salir campeón, quiero ayudar al equipo a cumplir los objetivos que se tienen en el club y espero conseguirlo. Gracias por recibirme en este gran equipo, estoy muy contento de ser parte de este grupo”, expresó Ebere.

Uno de los principales desafíos para el nuevo refuerzo cementero será la adaptación a la altura de la Ciudad de México, una condición que suele pesar a futbolistas extranjeros en su llegada a la capital. Ebere reconoció que hace tiempo no compite en estas condiciones, recordando que su única experiencia reciente fue en Bolivia durante una Copa Libertadores.

“Me tengo que adaptar a la altura, porque solo he jugado una vez en la altura en Bolivia en Copa Libertadores, pero hace mucho tiempo que no lo hago. Espero mejorar en eso en el día a día en el entrenamiento y creo que me voy adaptando bien”, declaró.

Bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, el delantero trabaja intensamente para ponerse a punto y convertirse en una pieza determinante en el esquema celeste.

Velocidad, fuerza y desequilibrio para la Liga MX y Concachampions

En cuanto a sus cualidades dentro del campo, Christian Ebere se describió como un futbolista explosivo, fuerte en el uno contra uno y con capacidad para marcar diferencia en los metros finales.

Christian Ebere ya debutó con Cruz Azul en el torneo de la Concacaf Edgar Berrios

“Soy un jugador rápido, que le gusta encarar, en el uno contra uno me siento bien, soy un jugador de fuerza. Espero ayudar al equipo físicamente y en la finalización de jugadas”, concluyó.

El atacante llega en un momento clave de la temporada, con la Liga MX en plena competencia y la presión internacional de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde La Máquina buscará defender su título de campeón.