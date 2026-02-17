Cruz Azul vs Chivas: ¿A qué hora y dónde ver gratis el partido de la Jornada 7 del Clausura 2026?

La Liga MX arde con el duelo más esperado de la Jornada 7 del Clausura 2026. Cruz Azul y Chivas se ven las caras en un choque que define el liderato general de la competencia. El Guadalajara llega a este compromiso con un paso arrollador, mientras que La Máquina tiene la oportunidad de oro para dar un golpe de autoridad en casa administrativa y demostrar que son los candidatos principales al título de futbol mexicano.

El equipo dirigido por Gabriel Milito presume un paso perfecto tras seis fechas. Las Chivas sumaron 18 puntos de 18 posibles, destacando su reciente victoria de 1-0 sobre el América en el Clásico Nacional. Por su parte, el conjunto celeste que comanda Nicolás Larcamón ocupa el segundo puesto con 13 unidades, esto luego de imponerse 2-1 a los Tigres en su último compromiso. La mesa está puesta para que el primer y segundo lugar de la tabla general entreguen un espectáculo inolvidable.

PARTIDO ENTRE CRUZ AZUL Y CHIVAS EN LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026

La rivalidad entre ambos creció tras los sucesos del Apertura 2025. En aquella liguilla, los dos clubes empataron sin goles en la ida, pero en la vuelta celebrada en el Estadio Olímpico Universitario, los capitalinos ganaron 3-2. Aquel encuentro quedó marcado en la memoria colectiva por el penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández, acción que sentenció la eliminación del Rebaño Sagrado y permitió que los cementeros avanzaran a la antesala de la final.

Daniel Aguirre conduciendo el balón ante José Paradela. Mexsport

Para este nuevo capítulo, la sede será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La cita quedó pactada para este sábado 21 de febrero en punto de las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera un lleno total en la Angelópolis, pues la afición poblana siempre responde ante la visita de estos dos gigantes del futbol nacional.

DÓNDE VER EL CRUZ AZUL VS CHIVAS DE LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026

Si te preguntas cómo seguir las acciones de este encuentro, las noticias son excelentes para tu bolsillo. El partido contará con transmisión en televisión abierta a través del Canal 5 de Televisa. Además, para quienes prefieren las plataformas digitales, el canal de YouTube de Layvtime ofrece el juego totalmente gratis.

Omar Govea barriéndose ante Lorenzo Faravelli en un Cruz Azul vs Chivas Mexsport

Otras alternativas para disfrutar del Cruz Azul vs Chivas incluyen la señal de TUDN en los sistemas de paga y la plataforma de streaming ViX, asegurando que nadie se quede sin ver el partido más interesante de la séptima fecha del campeonato.