El "Volcán" sería sede de Japón: Estadio Universitario recibiría a los nipones en Mundial

A falta de una confirmación oficial, el Estadio Universitario de los Tigres de la UANL se convertirá en una sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, aunque en esta ocasión bajo un nuevo estatus, pero permitiéndole al inmueble de San Nicolás de los Garza lograr su presencia en su segundo Mundial.

De acuerdo con reportes de TUDN, el Club Tigres ya habría firmado un contrato con FIFA para otorgar sus instalaciones durante el Mundial 2026, esto para que albergue las prácticas de alguna de las 48 selecciones nacionales que disputarán el torneo.

Japón: El principal candidato para habitar el "Volcán"

Aunque el Estadio Universitario no albergará partidos oficiales de la competencia, su posicionamiento en la frontera con los Estados Unidos lo está haciendo atractivo para la selección de Japón.

Japón, competidores del Grupo F, jugarán su segundo partido en el Estadio Monterrey, en la casa de los rivales de Tigres, el 20 de junio contra Túnez. Antes enfrentará a Países Bajos en Dallas el 14 de junio y tendrá un encuentro con rival por definir el 25 de junio en Kansas City.

Reportes señalan que la Asociación de Futbol de Japón (JFA) no solo busca utilizar el estadio durante el periodo oficial de la FIFA, sino que también ha iniciado gestiones directas con el club felino para utilizar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET) como base de adaptación previa al torneo. Incluso no se descarta un posible partido de entrenamiento.

El estadio ya ha pasado por diversas visorias, incluida la de expertos agrónomos de la FIFA, quienes certificaron que el césped cumple con los estándares necesarios.

El acuerdo para no afectar la Liguilla de Tigres

Una de las mayores preocupaciones para la afición universitaria era la toma de posesión del estadio por parte de la FIFA, la cual podría afectar al equipo en caso de llegar a la Liguilla.

Sin embargo, el acuerdo que se negocia entre la FIFA y el equipo incluye el permiso para que Tigres siga usando las instalaciones durante la fase de postemporada.