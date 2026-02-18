Entre leyendas deportivas y capos: La lista dorada de IMG Academy que el dinero del crimen organizado salpicó

En las 250 hectáreas que comprenden la IMG Academy, la excelencia no se negocia; se fabrica. Es una incubadora de prodigios donde el sudor de las futuras leyendas se mezcla con una arquitectura financiera que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, permitió la filtración de capitales del narcotráfico mexicano. Mientras los nombres de Serena y Venus Williams o Carlos Alcaraz se grababan en los libros de historia, la oficina de admisiones procesaba 89 pagos de matrícula provenientes de padres vinculados a organizaciones criminales.

La multa de 1.72 millones de dólares impuesta por la OFAC no es sólo una cifra; es un golpe al prestigio de un centro que ha sido centro de entrenamiento de Maria Sharapova y Kei Nishikori. La investigación reveló que, entre 2019 y 2025, la academia aceptó transferencias bancarias y transacciones de tarjetas de crédito de personas que figuraban en la lista de Nacionales Especialmente Designados. En el mismo campus donde Jimmy Butler pulía su técnica y Cam Newton se preparaba para la NFL, el dinero del narco pagaba cuotas de hasta 102,235 dólares por año académico para asegurar un lugar en la élite.La constelación de estrellas que habitó el campus bajo sospecha

El inventario de talentos que han pasado por estas instalaciones de Bradenton es, posiblemente, el más envidiado del mundo. La IMG Academy es capaz de graduar a genios del deporte y, al mismo tiempo, fallar en el rastreo de sus propios libros contables. La lista de quienes han sudado en estas canchas define el deporte moderno en todas sus vertientes.

En el Tenis, IMG ha sido el epicentro del poder. Además de las hermanas Williams, el campus ha visto crecer a Daniil Medvedev, Iga Swiatek y Casper Ruud. Recientemente, la figura de Carlos Alcaraz y la potencia de Aryna Sabalenka han estado vinculadas a este ecosistema de alto rendimiento que hoy se ve forzado a contratar a un nuevo director jurídico para limpiar su estructura de cumplimiento.

El Futbol Americano y el Básquetbol no se quedan atrás. La academia fue el trampolín para JJ McCarthy, selección de primera ronda en 2024, y el lugar donde el gigante Zach Edey aprendió a ser independiente antes de llegar a los Memphis Grizzlies. Nombres como Joe Mauer, hoy en el Salón de la Fama del Beisbol, y Andrew McCutchen, ex MVP de la MLB, también forman parte de este linaje que ahora convive, en el registro histórico, con la sombra de los carteles mexicanos.

El modelo holístico de la escuela, que presume un promedio académico de 3.5 y ha enviado atletas a la Ivy League, quedó vulnerable ante la sofisticación de los pagos canalizados desde México a través de terceros. La OFAC fue contundente: la conducta no fue "autorrevelada voluntariamente". Fue la presión de las autoridades la que obligó a IMG a reconocer que, durante años, no tuvo un programa para detectar que los recursos de padres vinculados con el crimen organizado estaban financiando el desarrollo de deportistas que compartían aulas con los próximos Evan Neal o Jonathan Isaac.

IMG Academy ha intentado encapsular la crisis como un "incidente aislado", prometiendo los más altos estándares de integridad. Sin embargo, para el mundo del deporte, la noticia deja un sabor amargo. La misma institución que ayudó a Anfernee Simons a convertirse en un adulto independiente y a Michelle Cooper a forjar su resiliencia en el fútbol profesional, permitió que el dinero que la ley persigue se fundiera con la mística de sus campeones. En Bradenton, el prestigio ha descubierto que tiene un precio, y no siempre se paga con talento.

Graduados de élite

Danielle Collins (2012): Representante de EE. UU. en tenis. Se formó en IMG entre 2010 y 2012 antes de brillar en la Universidad de Virginia, donde conquistó dos campeonatos individuales de la NCAA previo a su salto al profesionalismo.

C.T. Pan (2015): Tras ganar múltiples torneos de golf juvenil en IMG, destacó en la Universidad de Washington con 8 títulos individuales de la NCAA. Fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Logan Allen (2015): Lanzador profesional de beisbol. Destaca por su extraordinario dominio del cambio de velocidad y la rotación de su brazo. Maneja con precisión la curva y el slider, ajustando forma y velocidad a su antojo.

Jonathan Isaac (2016): Alero de los Orlando Magic en la NBA. En la academia potenció su físico y pulió su juego en ambos lados de la cancha, consolidándose como un líder dentro y fuera de la duela.

Evan Neal (2019): Su camino a la primera ronda del Draft de la NFL comenzó con su imponente físico. El programa de IMG lo transformó de un diamante en bruto en uno de los linieros ofensivos más técnicos y pulidos del sistema.

Zach Edey (2020): Pívot canadiense de los Grizzlies. Seleccionado en la primera ronda del Draft 2024, ostenta actualmente el título del jugador más alto en activo dentro de la NBA.

Michelle Cooper (2021): Reconocida por su visión y tenacidad en el campo de futbol. Aprovechó los programas de desarrollo personal de la academia para forjar la resiliencia que hoy muestra en el profesionalismo.