Max Verstappen se sorprende con la pole para la sprint en Singapur: “No esperaba esto”

Un solo intento con neumáticos blandos le bastó a Max Verstappen para llevarse la Pole Position en la calificación de la carrera Sprint de Singapur y con una diferencia de 120 milésimas de segundo, batió a George Russell.

Los ajustes en el piso, el difusor del RB22 y el nuevo alerón delantero le dieron a los austriacos una ventaja en Marina Bay; la confianza de Max Verstappen creció y, pese a los problemas en el comportamiento del auto, en su último intento consiguió hacerse del primer puesto para la carrera Sprint.

Una vez que montamos los neumáticos blandos, se sintió como si el coche cobrara un poco más de vida. Pero no esperaba esto, así que, por supuesto, estoy muy feliz de estar primero”, reconoció Max Verstappen.

Esta es la primera Pole Position en cualquier carrera para Max Verstappen en el GP de Singapur, quien, tras doce temporadas en la categoría, buscará conseguir su primera victoria en el circuito de Marina Bay, el cual es de alta exigencia física para el neerlandés.

Es como estar en un sauna, intentando hacer ejercicio dentro de él… Nunca es cómodo, pero creo que eso también es bastante único de este lugar y, de alguna manera, por supuesto, también nos encanta”.

Las debilidades del RB22 en Marina Bay

El monoplaza de Red Bull volvió a demostrar que es competitivo a una vuelta y tiene ritmo en tandas largas, como lo demostró en Malasia; pero una vez más tuvo problemas de rendimiento en las curvas lentas, sobre todo al momento de atacar los pianos, donde dichos desniveles limitaron la velocidad del coche porque perdía estabilidad.

Creo que en las últimas carreras hemos sido mucho más fuertes, pero por supuesto esta pista todavía resalta algunas debilidades en el coche, pero logramos conducir con ellas lo mejor posible”, expresó Verstappen.

Max Verstappen lideró la SQ1 y posteriormente la pole position para la sprint. Pool via REUTERS

Otro punto negativo en el RB22 fue la puesta a punto en el auto de Isack Hadjar, quien, en la primera práctica libre, además de señalar el comportamiento en los pianos, expresó su descontento durante las frenadas, ya que el coche bajaba demasiado y tocaba el asfalto.

Dios mío, el contacto del fondo del coche con el asfalto al frenar es una locura… No tengo ninguna confianza para apretar y el acelerador se siente muy resbaladizo”, expresó el francés.

Además de los percances antes mencionados, durante la Calificación Hadjar se quejó por la radio, mencionando que la tracción de su monoplaza era muy pobre, lo que terminó por mermar su chance de concluir en los primeros puestos, como en Malasia.

El circuito maquilla las debilidades de los monoplazas debido a que su trazado urbano, con curvas lentas y pocas zonas de alta velocidad, reduce la importancia de la eficiencia aerodinámica y la velocidad punta, y premia más la tracción, el agarre y la confianza que tienen los pilotos al rozar los muros.