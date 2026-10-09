Tras accidente de 'Checo' Pérez, serie de fallas perjudican calificación Sprint en Singapur

Dos problemas ocurrieron durante la Calificación Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, obligando a la FIA a admitir que uno de ellos se debió a un error humano que perjudicó en el rendimiento de los autos.

Todo ocurrió tras el incidente de Sergio Pérez, quien chocó durante la SQ1 y generó una bandera roja a seis minutos de terminar. Tras esto, se suscitó un problema con el sistema de monitoreo que obligó a retrasar el arranque de la SQ2 para verificar que el resultado del primer segmento fuera válido.

No hubo modificaciones en el resultado, pese a que la misma dirección de competencia admitió que no todos los tiempos se registraron en los últimos minutos.

A esta falla se sumó un problema con el Modo Overtake, que se desactivó erróneamente e influyó de forma negativa el rendimiento de algunos autos.

Tras la actividad de este viernes, la FIA todo lo sucedido, descartando que los dos problemas estuvieran relacionados de manera directa.

Durante la primera fase de la Calificación Sprint, se produjo un error humano en la Dirección de Carrera ajeno al problema de cronometraje que también surgió en dicha sesión (SQ1)”.

Este incidente provocó que el Modo Overtake no estuviera disponible tras el periodo de bandera roja en la SQ1. Al constatarse que dicho modo no estaba activo después de la reanudación, se activó durante 27 segundos antes de volver a desactivarse”.

La FIA reconoce que este desafortunado error humano afectó al rendimiento de ciertos monoplazas, dependiendo del momento de su vuelta y de su posición en el trazado. La segunda y la tercera fase de la Calificación Sprint no se vieron afectadas”.

El Modo Overtake se introdujo en esta temporada y consiste en que un auto que persiga a otro recibirá un aumento de energía elêctrica en hasta medio megajoule para intentar realizar un rebase.

El conjunto de situaciones generó dudas sobre el resultado de la SQ1, a tal grado de que Carlos Sainz, quien no pasó el primer corte, se quedó en su auto hasta el último momento, esperando un cambio en el resultado.

Tanto el español como Lance Stroll fueron algunos pilotos que expresaron públicamente una pérdida significativa de potencia durante sus giros finales en la primera parte de la calificación.

Es la segunda vez en menos de una semana en que ocurren problemas de procedimiento durante una sesión oficial, luego de la falla técnica que perjudicó a la mitad de la parrilla en Malasia.