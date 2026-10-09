George Russell, el más veloz en única práctica en Singapur; 'Checo' Pérez termina en sitio 21

George Russell lideró la única práctica del fin de semana del Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1, en tanto que Sergio Pérez ocupó el lugar 21.

El británico, quien tendrá que cumplir con una sanción por cambio de motor tras su abandono en Malasia, registró una vuelta de 1:32.274m en la rama de este viernes, para así superar por casi dos décimas a Charles Leclerc.

Lando Norris fue tercero en el resultado, quedando por delante de Lewis Hamilton y de Oscar Piastri, todos haciendo su mejor vuelta con la llanta más suave.

El líder del Mundial, Kimi Antonelli, se fue a una zona de escape en la Curva 16, mientras hacía su último giro lanzado, por lo que acabó en séptimo sitio, justo por detrás de Max Verstappen, ganador en la carrera de la semana anterior y quien para su mejor registro utilizó neumáticos medios. El italiano había encabezado las simulaciones iniciales con el neumático duro.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez sólo completó 20 vueltas en el circuito de Marina Bay, uno de los que menos kilómetros acumuló en este ensayo, de cara a un nuevo fin de semana de formato Sprint en la campaña.

Su mejor registro lo colocó a tres segundos de Russell, aunque terminó únicamente a 0.031s. del canadiense Lance Stroll. Además, el tapatío finalizó tres décimas adelante de su coequipero Valtteri Bottas, quien así como Pérez, hizo uso del compuesto suave en el final de la tanda.

La sesión tuvo un período de Auto de Seguridad Virtual, cortesía de Nico Hulkenberg, cuyo Audi se quedó detenido en la salida de los pits, con 20 minutos restantes, por una falla en la transmisión.

La calificación para la Carrera Sprint de la Fórmula 1 en Singapur arrancará este viernes a las 6:30 hrs (Tiempo del Centro de México).