Para Max Verstappen la vida sin Horner: “Es menos estresante”

Christian Horner fue una de las personas más importantes en el desarrollo deportivo de Max Verstappen, bajo su dirección el neerlandés ganó cuatro campeonatos del mundo. Además de batir múltiples récords dentro de la Fórmula 1.

Pero ahora Verstappen aseguró a Associated Press que el ambiente en la Fórmula 1 es mejor sin Christian Horner. El neerlandés reconoció que, pese a haber mantenido una buena relación laboral con el ex director de Red Bull, la disminución de los enfrentamientos que protagonizaba durante su gestión representa un alivio.

Es menos estresante. Todos llevamos una vida estresante y, cuando puedes quitar un poco de estrés de vez en cuando, es bueno”.

Además, durante los últimos meses el nombre de Christian Horner ha sido vinculado a distintos equipos, en los que destacan Aston Martin, Audi; y el caso más polémico de todos: Ferrari. Al ser cuestionado sobre las posibilidad de su ex director de equipo por volver a la categoría Max Verstappen reconoció su labor, pero optó por no dar más detalles.

Ha demostrado que hizo un buen trabajo… No quiero sonar grosero, pero tampoco es mi problema o mi preocupación”.

A Christian Horner se le ha vinculado cerca de equipos como Ferrrari, Aston Martin, y Audi Red Bull Content Pool

Durante su gestión al frente de la escudería austríaca, protagonizó varios episodios de tensión y enfrentamientos público con el director de Mercedes Toto Wolff, además de caracterizarse por ser un hombre polémico al declarar ante los medios de comunicación. Verstappen aseguró que desde su salida se ha perdido ese ambiente de rivalidad en la Fórmula 1.

Para ser sincero, me gusta ver que la gente se lleve bien. No es agradable cuando hay tensión constante entre las personas… Aunque ya no es tan picante, pero obviamente me gusta cómo están las cosas ahora, con el comportamiento de todos”.

Max Verstappen nunca ha conseguido una victoria en el GP de Singapur Max Verstappen nunca ha conseguido una victoria en el GP de Singapur reuters

Singapur: la deuda pendiente de Verstappen

Max Verstappen ha demostrado ser uno de los pilotos más talentosos, y con mayor capacidad para adaptarse a diferentes circuitos; aunque uno siempre ha sido su talón de Aquiles: Marina Bay.

El trazado urbano de Singapur es la única pista en activo en el calendario donde Verstappen no ha conseguido una sola victoria en sus doce temporadas dentro del Gran circo.

Por lo que este fin de semana podría ser la oportunidad perfecta para romper la malaria, con las actualizaciones en el piso del RB22 la tracción de curvas lentas y medias que caracterizan el circuito de Marina Bay no deberían significar un percance en el ritmo del neerlandés.