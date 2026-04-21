Venus Williams se desmorona: 10 derrotas en fila sacuden a una leyenda del tenis

La historia no siempre protege a sus íconos. Venus Williams volvió al circuito con la intención de sostener su fuego competitivo y encontró una racha que la coloca en un territorio inédito. La estadunidense sumó su décima derrota consecutiva en individuales tras caer 6-2 y 6-4 ante Kaitlin Quevedo en el Mutua Madrid Open.

El dato rompe un registro que llevaba casi cinco décadas intacto. Desde la creación del ranking de la WTA en 1975, ninguna exnúmero uno del mundo había encadenado 10 derrotas seguidas. Venus, una figura que moldeó una era, aparece ahora en una estadística que contrasta con su legado.

Venus se olvida de las victorias

La última victoria de Williams se remonta a julio de 2025 en el Washington Open, cuando superó a Peyton Stearns. Desde entonces, el calendario se convirtió en una secuencia adversa. Han pasado 272 días entre aquel triunfo y la caída en Madrid, un periodo que expone la dimensión de la racha.

El recorrido incluye torneos en distintas superficies y geografías. Derrotas en primera ronda en el US Open, en Indian Wells y en Miami, además de tropiezos en citas de menor categoría. Rivales del top 30 y jugadoras fuera del top 100 aparecen en la lista. La constante es el resultado.

En Madrid, el partido ofreció otra señal. Quevedo, 20 años y ranking 140, disputaba su primer cuadro principal de un WTA 1000. Remontó un 0-3 en el segundo set y cerró el encuentro con autoridad. Venus, finalista en 2010 en este mismo torneo, quedó sin respuesta en los momentos decisivos.

Venus Williams con el peso de los años

La carrera de Williams ocupa un lugar central en el tenis moderno. Cinco títulos de Wimbledon entre 2000 y 2008 y dos coronas en el Abierto de Estados Unidos definen su dominio en una etapa clave del circuito. Su longevidad también marca época. El Australian Open de este año representó su participación número 95 en un Grand Slam, una cifra récord.

El presente dibuja otra escena. Ubicada en el puesto 479 del ranking, la estadunidense enfrenta partidos con ritmo y potencia distintos a los que impuso durante su mejor versión. La decisión de competir a los 45 años responde a una convicción personal, a una relación con el juego que no se disuelve con los resultados.

Ecos en una dinastía

El apellido Williams cambió la historia del tenis. Serena Williams, su hermana menor, no compite desde el US Open 2022 y mantiene abierta la puerta a un regreso tras reincorporarse al programa antidopaje fuera de competencia. La ausencia de Serena y la persistencia de Venus dibujan un cierre de ciclo con ritmos distintos. Persistir en el intento

Cada derrota suma presión y preguntas. El circuito no concede treguas y la estadística ya forma parte del contexto. Venus se mantiene en competencia, viaja, entrena y vuelve a intentarlo. La racha describe el momento. Su legado, en cambio, permanece intacto.