Marco Fabián y Gabriela Jáquez: El inesperado intercambio de jerseys entre el futbol y la WNBA

El exfutbolista mexicano Marco Fabián y la basquetbolista Gabriela Jáquez protagonizaron un inesperado encuentro que llamó la atención al unir dos mundos distintos del deporte: el futbol y el básquetbol.

Ambos convivieron e intercambiaron elogios y reconocimiento por sus respectivas trayectorias. El momento rápidamente generó interés entre aficionados, al tratarse de un “crossover” poco habitual entre disciplinas.

Durante la convivencia, Marco Fabián destacó el talento y la proyección internacional de Gabriela Jáquez, quien ha ganado notoriedad reciente por su crecimiento en el baloncesto. Por su parte, la jugadora reconoció la carrera del exseleccionado mexicano, subrayando su experiencia y su impacto en el deporte nacional.

Uno de los momentos más llamativos fue el intercambio de jerseys entre ambos atletas. Fabián le obsequió una camiseta de la Selección Mexicana, mientras que Jáquez correspondió con una prenda representativa de su equipo, Chicago Sky, simbolizando el orgullo de representar a México en distintos escenarios.

Este tipo de encuentros refuerza la proyección del talento mexicano a nivel internacional y conecta a distintas audiencias deportivas. Además, refleja el crecimiento de figuras como Gabriela Jáquez en el baloncesto profesional, así como la vigencia mediática de Marco Fabián dentro del entorno deportivo.