Leicester City desciende a Tercera División tras 10 años de ganar la Premier League

El Leicester City confirmó su descenso a la English Football League One, la tercera división del futbol inglés, apenas diez años después de haber conquistado la histórica Premier League en 2016, uno de los títulos más sorprendentes en la historia del deporte.

El descenso se consumó tras el empate 2-2 frente al Hull City, resultado que dejó al equipo sin posibilidades matemáticas de mantenerse en la categoría. Con ello, los “Foxes” sellaron una temporada marcada por la irregularidad y el bajo rendimiento.

Desde el arranque del torneo, el Leicester City se mantuvo en la parte baja de la tabla, acumulando una racha negativa de resultados que lo condenó a la zona de descenso. En sus últimos encuentros apenas consiguió una victoria, insuficiente para revertir una situación cada vez más complicada.

A este panorama se sumó un factor determinante: la sanción de seis puntos impuesta por irregularidades financieras, la cual agravó su situación en la clasificación y terminó siendo clave en el desenlace de la temporada.

El club, que en 2016 protagonizó una de las mayores hazañas del futbol mundial al coronarse campeón de la Premier League contra todo pronóstico, ahora enfrenta uno de los momentos más duros de su historia reciente.

De este modo, el Leicester City cierra un ciclo lleno de contrastes: de la gloria absoluta a la caída a la tercera división en apenas una década, con el reto de reconstruirse para intentar regresar nuevamente a la élite del futbol inglés.