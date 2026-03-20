Alcaraz y Sinner acaparan miradas; el Miami Open los espera

Carlos Alcaraz se asoma radiante como la joya de la corona en el draw del Miami Open. Su primer lugar del ranking ATP (13,550 pts) lo impulsa a cobrar revancha, luego del tropiezo en Indian Wells, torneo en el que su caída en las semifinales significó el fin de su invicto de la temporada (16 triunfos).

Pero aquella derrota ante el ruso Daniil Medvedev está lejos de ser un caos moral. Carlos Alcaraz se presenta en Florida fortalecido y con las mejores expectativas pegadas a la raqueta tras hilar los títulos del Australia Open y del ATP 500 de Doha.

En su debut de este viernes contra el brasileño Joao Fonseca por la ronda de 64, el tenista español también cargará con lo cosechado en canchas estadunidenses. En 2022, Miami fue su primer Masters 1000 conquistado y posteriormente con el US Open se consagró el número uno más joven de la historia (19 años).

En el 2023 no logró la exitosa defensa del título, al ser vencido por el italiano Jannik Sinner en semifinales. En la edición 2024 cayó con el búlgaro Grigor Dimitrov, en cuartos de final, mientras que el año pasado su participación fue breve, al ser eliminado en segunda ronda por el belga David Goffin.

En Florida, el favoritismo también se lo reparte con Jannik Sinner.

Sinner, con el ritmo de superar a Medvedev en la final de Indian Wells, no dejará pasar la oportunidad de ganar terreno desde el subliderato del ranking (11,400) y seguir al acecho del español.

En su debut este sábado, Sinner se enfrentará al bosnio Damir Dzumhur, 76 del ranking.

Sinner ya tuvo el gozo de coronarse en Miami, cuando lo hizo hace un par de años, confirmando en aquel momento que sería junto con Alcaraz dos de las figuras más relevantes del circuito varonil.

El italiano busca en esta nueva oportunidad el que sería su séptimo título de un torneo categoría Masters 1000 y celebrar el doblete de la gira americana luego de la conquista de Indian Wells hace unos días.

Así comienza una nueva edición de este certamen con Alcaraz y Sinner como los amplios favoritos.

SABALENKA DEFIENDE SU REINADO EN MIAMI

Aryna Sabalenka llega a las pistas de Miami como la monarca defensora de la temporada pasada y a la caza del doblete de la gira americana luego de haberse quedado con el cetro de Indian Wells.

Sabalenka debutará este viernes 20 de marzo en la ronda de 64 ante la local Ann Li, lugar 39 de la WTA.

Para la mejor tenista del circuito femenil este certamen es la oportunidad para que llegue a una oncena de cetros de torneos de esta categoría 1000 y amplair su ventaja en la clasificación.

cva