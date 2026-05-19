Ven a Gilberto Mora como el ideal para ‘rematar’ los partidos de México

Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana y de Xolos de Tijuana, ve a Gilberto Mora como el futbolista influyente para “rematar” los partidos del Tricolor en el Mundial 2026.

“Es un escenario donde Gilberto Mora, que son diferentes al resto, en los remates del partido que serán muy importantes en el Mundial para los últimos 20 o 30 minutos puede ser un jugador muy influyente”, declaró Juan Carlos Osorio en entrevista para Faitelson Sin Censura.

Juan Carlos Osorio recordó lo impresionado que quedó con los primeros toques de balón de Gilberto Mora Mexsport

Juan Carlos Osorio no ocultó su satisfacción de descubrir a la ‘joya mexicana desde su quinto contacto con el balón.

“Inmediatamente al quinto contacto con la pelota me di cuenta y pensé: ‘Este niño es diferente’. Lo primero fue hablar con el papá, que ha sido su guía, y explicarle de cómo iba a ser el procedimiento y empezamos.

Juan Carlos Osorio destacó el extra que realizaba Gilberto Mora Mexsport

Lo primero fue ver si era capaz de hacer la mitad de lo que hace en su categoría entrenando con los profesionales y rápidamente se acostumbró y no solamente hacia lo básico sino lo extra”, agregó.

A su vez, también destacó las tres características principales que tiene Edson Álvarez: “su competitividad, combatividad y que recupera mucho balón sin tantas faltas. Es sobresaliente o mínimo competente en el futbol aéreo porque México al igual que Colombia, tiene pocos dominantes”.

Edson Álvarez y Gilberto Mora fueron incluidos en la prelista de 55 futbolistas de Javier ‘El Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026, luego de recuperarse de sus respectivas lesiones.

Este martes 19 de mayo de 2026, César Montes y Luis Chávez, provenientes del Lokomotiv y del Dynamo Moscú, respectivamente, se integraron a la concentración de la Selección Mexicana.