El Chelsea de Xabi Alonso ya puso la mira en arrancarle al Real Madrid a una de sus estrellas

El Chelsea dio el primer paso para intentar fichar a Kylian Mbappé. Según reportó el diario español El Nacional, el presidente del club londinense, Todd Boehly, se puso en contacto con Fayza Lamari, madre y agente del delantero francés, para transmitirle el enorme interés del club en convertirlo en la nueva estrella de Stamford Bridge.

El movimiento responde a una petición directa del nuevo entrenador. Xabi Alonso, recién nombrado técnico del Chelsea con un contrato de cuatro años a partir del 1 de julio de 2026, habría solicitado al consejo directivo del club intentar el fichaje del delantero del Real Madrid, dado que estaría encantado de volver a trabajar con él tras la excelente relación construida durante su etapa en el Bernabéu.

La relación entre ambos es el eje de la operación. Aunque Mbappé solo trabajó con Xabi Alonso durante un breve periodo en el Real Madrid, siente un gran respeto por el técnico español y admira su filosofía futbolística. El delantero estuvo en excelente forma bajo su dirección, razón por la que el Madrid sorprendió al entorno del jugador cuando destituyó al exentrenador del Bayer Leverkusen en enero de 2026 para instalar a Álvaro Arbeloa.

Kylian Mbappé tuvo una buena relación con el entrenador Xabi Alonso en su paso por el Real Madrid. Reuters

El propio Mbappé ha hecho pública su admiración por Alonso. “Tuve una gran relación con Xabi Alonso. Va a convertirse en un gran entrenador”, declaró el delantero a medios españoles, reconociendo también que la salida del técnico afectó al equipo: “No ganamos títulos y eso duele, porque demostramos que éramos capaces de mucho más”.

El contexto en Madrid también favorece el interés del Chelsea. Mbappé ha perdido protagonismo en el equipo de Arbeloa, además de que en su más reciente comparecencia en el estadio Santiago Bernabéu fue recibido con sonoros abucheos en el duelo ante el Real Oviedo.

El incentivo económico completa la oferta. Según el reporte español, Mbappé percibiría un salario superior en el Chelsea al que actualmente cobra en el Real Madrid. La operación, sin embargo, enfrenta un obstáculo mayor: el presidente Florentino Pérez, pese al grave conflicto interno, está decidido a no vender al delantero francés.