Mundial 2026: FIFA prohibirá banderas prerrevolucionarias de Irán

La FIFA implementará una estricta prohibición durante la Copa del Mundo de 2026 para impedir que los aficionados ingresen a los estadios con prendas o banderas que muestren los símbolos de la era prerrevolucionaria de Irán, una nueva medida que involucra al país con el que Israel, aliado de Estados Unidos, mantiene un conflicto armado.

La medida, informada por The Athletic reaviva la controversia sobre el histórico emblema del león y el sol, el cual fue eliminado tras la revolución islámica de 1979 para dar paso al actual gobierno teocrático, pero que la extensa diáspora mantiene vivo como un estandarte de protesta e identidad.

Esta no es la primera vez que ocurre una prohibición de este tipo y ya había ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, donde las autoridades locales bloquearon el acceso de la bandera a los recintos debido a sus estrechas relaciones diplomáticas con Teherán.

Para 2026, el escenario será muy distinto: Irán disputará partidos de fase de grupos en Seattle y en Los Ángeles, zonas donde hay una importante comunidad iraní apodada "Tehrangeles". A pesar de la reciente tensión geopolítica, el interés deportivo es innegable; para abril, el duelo ante Nueva Zelanda en suelo californiano ya reportaba la venta de más de 50 mil entradas, sin contar las áreas de hospitalidad.

La polémica decisión del máximo organismo rector del futbol atiende a las peticiones previas de la Federación Iraní, que exigió plenas garantías de respeto hacia su lábaro actual para asegurar su participación. Para ejecutar el veto, la FIFA se ampara en su Código de Conducta en los Estadios, el cual restringe tajantemente el ingreso de cualquier material, bandera o prenda de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria que atente contra un país, grupo o persona por motivos ideológicos, religiosos o de origen social.

La selección de Irán concentrará en Turquía, donde pretende jugar amistosos Reuters

Especialistas internacionales advierten que aplicar esta estricta medida en territorio estadounidense será complejo y altamente volátil. Karim Sadjadpour, analista del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, señaló que prohibir a los iraníes en Los Ángeles portar la bandera prerrevolucionaria podría detonar disturbios masivos, ya que para esta comunidad, ondearla representa simultáneamente un apoyo a su selección nacional y un rechazo frontal al régimen.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que asegurarán el evento deportivo en estricto apego a las leyes locales y la Constitución estadounidense. Curiosamente, bajo la misma normativa, la FIFA sí permitirá el ingreso de la bandera de Palestina en los recintos norteamericanos, argumentando que representa a una asociación miembro oficialmente reconocida.