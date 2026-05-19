Mundial 2026: Las condiciones de Ancelotti para convocar a Neymar con Brasil
La convocatoria de Neymar para disputar la Copa del Mundo de 2026 con la Selección de Brasil sorprendió a algunos, pero según el medio deportivo Globo Esporte, para alcanzar ese acuerdo el jugador ha tenido que aceptar una serie de condiciones por parte del director técnico Carlo Ancelotti.
A sus 34 años, el actual delantero del Santos tendrá la oportunidad de jugar su cuarto Mundial, pero su inclusión en la lista definitiva de 26 futbolistas no fue un cheque en blanco y todo se resolvió en una videollamada realizada el pasado jueves.
En esta cumbre virtual participaron el técnico italiano, Rodrigo Caetano —director de selecciones de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF)—, y el propio atacante. El objetivo principal fue claro: poner las cartas sobre la mesa y despojar al futbolista del estatus de "intocable" que ostentó durante la última década.
Las condiciones impuestas a Neymar Jr
Los siguientes son los puntos que Neymar aceptó acatar para estar presente en el Mundial 2026:
- Pérdida de la capitanía: El jugador no portará el gafete de líder en el campo bajo ninguna circunstancia inicial.
- Asumir la suplencia: Se le notificó frontalmente que no figura en el once titular ideal, por lo que deberá ganarse cada oportunidad ingresando desde el banquillo.
- Código de conducta: Tendrá que alinearse de forma estricta a las nuevas normativas de comportamiento interno.
- Restricción digital: Se le aconsejó limitar drásticamente su exposición y actividad en las distintas redes sociales durante el periodo de concentración.
Según el medio brasileño, Neymar Jr habría aceptado su nueva realidad con actitud positiva. Incluso, tras confirmarse públicamente su llamado en Río de Janeiro, envió un cálido mensaje de agradecimiento al timonel europeo.
Ancelotti, por su parte, sentenció ante la prensa local que no busca estrellas, sino futbolistas dispuestos a aportar máxima calidad al grupo.
¿Cuáles son los partidos de Brasil en el Mundial 2026?
Brasil arrancará su participación en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos para enfrentar el 19 de junio a Haití y cerra el 24 ante Escocia.